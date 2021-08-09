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Туризм
https://ria.ru/20210809/aeroporty-1745090978.html
Площадь аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе решили увеличить
Площадь аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе решили увеличить - РИА Новости, 09.08.2021
Площадь аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе решили увеличить
Работы по увеличению площади проводятся в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх на Красном море, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:00
2021-08-09T18:00
туризм
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Работы по увеличению площади проводятся в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх на Красном море, сообщил РИА Новости генеральный директор Египетского холдинга аэропортов Ахмад Мансур.Первый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.По словам Мансура, авиакомпания "Россия" задействует на рейсах в Египет самолеты вместимостью более 520 мест, а египетская EgyptAir - самолеты на 300 человек. Он отметил, что египетские аэропорты получили свидетельства ACI о соответствии мерам по безопасности здоровья, все они готовы к приему российских лайнеров."Мы очень рады российским туристам после шестилетнего перерыва и приветствуем их. У аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха значительная вместимость, сейчас мы проводим работы по расширению площади обоих аэропортов, чтобы принимать больше рейсов", - сообщил Мансур.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210809/egipet-1745043654.html
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египет, egyptair, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туризм, россия
18:00 09.08.2021
 
Площадь аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе решили увеличить

В аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх начались работы по увеличению площади

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Работы по увеличению площади проводятся в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх на Красном море, сообщил РИА Новости генеральный директор Египетского холдинга аэропортов Ахмад Мансур.
Первый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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По словам Мансура, авиакомпания "Россия" задействует на рейсах в Египет самолеты вместимостью более 520 мест, а египетская EgyptAir - самолеты на 300 человек. Он отметил, что египетские аэропорты получили свидетельства ACI о соответствии мерам по безопасности здоровья, все они готовы к приему российских лайнеров.
"Мы очень рады российским туристам после шестилетнего перерыва и приветствуем их. У аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха значительная вместимость, сейчас мы проводим работы по расширению площади обоих аэропортов, чтобы принимать больше рейсов", - сообщил Мансур.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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