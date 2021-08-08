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Температура в Японии поднялась выше 40 градусов
Температура в Японии поднялась выше 40 градусов - РИА Новости, 08.08.2021
Температура в Японии поднялась выше 40 градусов
Первый случай повышения температуры выше отметки в 40 градусов в 2021 году был зафиксирован в Японии в воскресенье, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:14
2021-08-08T10:14
2021-08-08T10:14
в мире
япония
гифу (префектура)
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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Первый случай повышения температуры выше отметки в 40 градусов в 2021 году был зафиксирован в Японии в воскресенье, передает телеканал NHK.В частности, в населенном пункте Тадзими префектуры Гифу столбик термометра на контрольной станции поднялся до отметки 40,6 градуса.Кроме этого, температура выше 35 градусов была зафиксирована на 97 контрольных станциях по всей стране, а выше 30 градусов – на 556 станциях.В связи с продолжающейся жаркой погодой эксперты призывают людей соблюдать меры предосторожности и пить больше воды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zhara-1744407148.html
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в мире, япония, гифу (префектура)
Температура в Японии поднялась выше 40 градусов
В Японии впервые за 2021 год зафиксировали температуру выше 40 градусов