https://ria.ru/20210808/yaponiya-1744902934.html

Температура в Японии поднялась выше 40 градусов

Температура в Японии поднялась выше 40 градусов - РИА Новости, 08.08.2021

Температура в Японии поднялась выше 40 градусов

Первый случай повышения температуры выше отметки в 40 градусов в 2021 году был зафиксирован в Японии в воскресенье, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:14

2021-08-08T10:14

2021-08-08T10:14

в мире

япония

гифу (префектура)

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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Первый случай повышения температуры выше отметки в 40 градусов в 2021 году был зафиксирован в Японии в воскресенье, передает телеканал NHK.В частности, в населенном пункте Тадзими префектуры Гифу столбик термометра на контрольной станции поднялся до отметки 40,6 градуса.Кроме этого, температура выше 35 градусов была зафиксирована на 97 контрольных станциях по всей стране, а выше 30 градусов – на 556 станциях.В связи с продолжающейся жаркой погодой эксперты призывают людей соблюдать меры предосторожности и пить больше воды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zhara-1744407148.html

япония

гифу (префектура)

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в мире, япония, гифу (префектура)