https://ria.ru/20210808/video-1744946156.html

СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате

СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате - РИА Новости, 08.08.2021

СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате

Следователи организовали проверку информации о том, что медперсонал больницы в Волгограде плохо следит за ребенком, который находился один в боксе, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:32

2021-08-08T17:32

2021-08-08T18:08

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о том, что медперсонал больницы в Волгограде плохо следит за ребенком, который находился один в боксе, сообщает СУСК России по Волгоградской области.Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь."С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав ребенка следственным отделом по Тракторозаводскому району СУСК России по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 30 июля двухлетний мальчик был госпитализирован в медучреждение по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал."В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210808/deti-1744935451.html

волгоград

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2021

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Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда 2021-08-08T17:32 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)