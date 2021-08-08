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СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате
СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате - РИА Новости, 08.08.2021
СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате
Следователи организовали проверку информации о том, что медперсонал больницы в Волгограде плохо следит за ребенком, который находился один в боксе, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:32
2021-08-08T18:08
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о том, что медперсонал больницы в Волгограде плохо следит за ребенком, который находился один в боксе, сообщает СУСК России по Волгоградской области.Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь."С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав ребенка следственным отделом по Тракторозаводскому району СУСК России по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 30 июля двухлетний мальчик был госпитализирован в медучреждение по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал."В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
17:32 08.08.2021 (обновлено: 18:08 08.08.2021)
 
СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в грязной палате

СК проверит условия содержания ребенка в больнице в Волгограде после видео из грязной палаты

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о том, что медперсонал больницы в Волгограде плохо следит за ребенком, который находился один в боксе, сообщает СУСК России по Волгоградской области.
Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь.
"С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав ребенка следственным отделом по Тракторозаводскому району СУСК России по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 30 июля двухлетний мальчик был госпитализирован в медучреждение по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий", - отмечается в сообщении.
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