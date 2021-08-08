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Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту - РИА Новости, 08.08.2021
Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
Самая выгодная покупка валюты – на бирже, если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T03:18
2021-08-08T03:18
2021-08-08T03:18
экономика
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самая выгодная покупка валюты – на бирже, если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк нужно иметь валютный счет, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления разработки индексной компании “Бета финансовые технологии” Грайр Саркисян.При покупке валюты стоит обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий. Надо смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Кроме того, нужно учитывать цены на нефть.
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экономика, россия
Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
Финансист Саркисян: валюту выгоднее всего покупать на бирже или через банковские приложения