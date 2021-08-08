https://ria.ru/20210808/pozhary-1744950451.html

В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан

В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан - РИА Новости, 08.08.2021

В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан

Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T18:19

2021-08-08T18:19

2021-08-08T18:19

в мире

аэропорт

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило Управление лесного хозяйства республики."Наши воздушные силы приступили к тушению лесного пожара в Даламане. Риск (распространения) пожара все еще остается", - сообщило ведомство.Между тем, по данным телеканала TRT, пожар уже взят под контроль, ведутся работы по охлаждению территории.Как сообщили в аэропорту, лесной пожар не повлиял на его работу.Накануне глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун заявил, что тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html

https://ria.ru/20210804/erdogan-1744426798.html

мугла (провинция)

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2021

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в мире, аэропорт, мугла (провинция), лесные пожары в турции