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В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан - РИА Новости, 08.08.2021
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан
Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:19
2021-08-08T18:19
в мире
аэропорт
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило Управление лесного хозяйства республики."Наши воздушные силы приступили к тушению лесного пожара в Даламане. Риск (распространения) пожара все еще остается", - сообщило ведомство.Между тем, по данным телеканала TRT, пожар уже взят под контроль, ведутся работы по охлаждению территории.Как сообщили в аэропорту, лесной пожар не повлиял на его работу.Накануне глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун заявил, что тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html
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в мире, аэропорт, мугла (провинция), лесные пожары в турции
18:19 08.08.2021
 
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан

На юго-западе Турции пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило Управление лесного хозяйства республики.
"Наши воздушные силы приступили к тушению лесного пожара в Даламане. Риск (распространения) пожара все еще остается", - сообщило ведомство.
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6 августа, 14:34
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Между тем, по данным телеканала TRT, пожар уже взят под контроль, ведутся работы по охлаждению территории.
Как сообщили в аэропорту, лесной пожар не повлиял на его работу.
Накануне глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун заявил, что тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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В миреАэропортМугла (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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