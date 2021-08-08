https://ria.ru/20210808/pozhary-1744950451.html
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан - РИА Новости, 08.08.2021
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан
Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:19
2021-08-08T18:19
2021-08-08T18:19
в мире
аэропорт
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_72db4985f002f6db4c0f96ed07070df7.jpg
АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции, в тушении участвует авиация, сообщило Управление лесного хозяйства республики."Наши воздушные силы приступили к тушению лесного пожара в Даламане. Риск (распространения) пожара все еще остается", - сообщило ведомство.Между тем, по данным телеканала TRT, пожар уже взят под контроль, ведутся работы по охлаждению территории.Как сообщили в аэропорту, лесной пожар не повлиял на его работу.Накануне глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун заявил, что тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html
https://ria.ru/20210804/erdogan-1744426798.html
мугла (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_116:0:585:352_1920x0_80_0_0_2676eced46ed778b6166825c2dba708c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аэропорт, мугла (провинция), лесные пожары в турции
В Турции пожарные пытаются потушить пожар вблизи аэропорта Даламан
На юго-западе Турции пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан