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Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике
Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 08.08.2021
Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике
Шесть вертолетов и восемь самолётов задействованы в тушении пожара в заповеднике в Мордовии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:09
2021-08-08T17:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
бе-200
республика мордовия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шесть вертолетов и восемь самолётов задействованы в тушении пожара в заповеднике в Мордовии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области."Работа авиации МЧС России, министерства обороны и Росгвардии не прекращается ни на один день. Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: 6 вертолетов Ми-8, 2 самолета Бе-200, 6 самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 тонн огнетушащих средств."Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые "наводчики" - это специально обученные люди, которые, находясь на земле недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы", - подчеркивается в сообщении.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Темниковского района республики, утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тысяч гектаров.В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, республика мордовия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии
17:09 08.08.2021 (обновлено: 17:10 08.08.2021)
 
Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике

МЧС задействовали шесть вертолетов и восемь самолетов для тушения пожаров в Мордовском заповеднике

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
© МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шесть вертолетов и восемь самолётов задействованы в тушении пожара в заповеднике в Мордовии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области.
"Работа авиации МЧС России, министерства обороны и Росгвардии не прекращается ни на один день. Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: 6 вертолетов Ми-8, 2 самолета Бе-200, 6 самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 тонн огнетушащих средств.
"Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые "наводчики" - это специально обученные люди, которые, находясь на земле недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы", - подчеркивается в сообщении.
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Вчера, 06:54
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Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Темниковского района республики, утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тысяч гектаров.
В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Бе-200Республика МордовияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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