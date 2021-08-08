https://ria.ru/20210808/pozhary-1744944644.html

Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике

Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 08.08.2021

Шесть вертолетов и восемь самолетов тушат пожары в Мордовском заповеднике

Шесть вертолетов и восемь самолётов задействованы в тушении пожара в заповеднике в Мордовии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:09

2021-08-08T17:09

2021-08-08T17:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

бе-200

республика мордовия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Шесть вертолетов и восемь самолётов задействованы в тушении пожара в заповеднике в Мордовии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области."Работа авиации МЧС России, министерства обороны и Росгвардии не прекращается ни на один день. Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: 6 вертолетов Ми-8, 2 самолета Бе-200, 6 самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 тонн огнетушащих средств."Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые "наводчики" - это специально обученные люди, которые, находясь на земле недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы", - подчеркивается в сообщении.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Темниковского района республики, утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тысяч гектаров.В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, республика мордовия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии