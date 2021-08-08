https://ria.ru/20210808/pozhar-1744917517.html

В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара

В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара - РИА Новости, 08.08.2021

В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара

Площадь пожара в заповеднике в Мордовии увеличилась до 3 тысяч гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T12:20

2021-08-08T12:20

2021-08-08T12:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике в Мордовии увеличилась до 3 тысяч гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики."По состоянию на 06:00 8 августа происходит горение на площади приблизительно 3 тысячи гектаров. Тушению пожара препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеорологические условия", - говорится в сообщении ЕДДС.Отмечается, что для тушения пожара авиацией осуществлено 114 сбросов воды общим объемом более 1300 тонн. На месте пожара работают более 700 человек, свыше 180 единиц техники.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744896903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии