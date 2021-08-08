https://ria.ru/20210808/pozhar-1744905998.html

Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации

Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации - РИА Новости, 08.08.2021

Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации

Пострадавшим от лесного пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей единовременной компенсации, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:44

2021-08-08T10:44

2021-08-08T10:44

происшествия

якутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744826103_104:0:1053:534_1920x0_80_0_0_eec1db325f2ce064b57dc4f27a9e5f28.jpg

ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшим от лесного пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей единовременной компенсации, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам."Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюёль Горного района, пострадавшим от лесного пожара. Минтруд и районная администрация составляют списки с полными данными жителей села. Отмечается, что под особым контролем наиболее уязвимые группы населения. Каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.Детей из этого села направят во всероссийские детские оздоровительные лагеря. Также подготовлены 124 места в лагере "Сосновый Бор" в Якутске. В настоящее время формируется список детей, которые выедут в лагерь во вторник."По информации минздрава республики, за прошедшие сутки в селе зарегистрировано 61 обращение по поводу ухудшения состояния здоровья в связи со смогом. Все обратившиеся получают необходимое лечение амбулаторно. Глава Якутии поручил ведомству увеличить бригады врачей на местах, в частности, узких специалистов для обследования органов дыхания и глаз. Для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20210808/yakutiya-1744897095.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск