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Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации
Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации - РИА Новости, 08.08.2021
Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации
Пострадавшим от лесного пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей единовременной компенсации, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:44
2021-08-08T10:44
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшим от лесного пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей единовременной компенсации, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам."Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюёль Горного района, пострадавшим от лесного пожара. Минтруд и районная администрация составляют списки с полными данными жителей села. Отмечается, что под особым контролем наиболее уязвимые группы населения. Каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.Детей из этого села направят во всероссийские детские оздоровительные лагеря. Также подготовлены 124 места в лагере "Сосновый Бор" в Якутске. В настоящее время формируется список детей, которые выедут в лагерь во вторник."По информации минздрава республики, за прошедшие сутки в селе зарегистрировано 61 обращение по поводу ухудшения состояния здоровья в связи со смогом. Все обратившиеся получают необходимое лечение амбулаторно. Глава Якутии поручил ведомству увеличить бригады врачей на местах, в частности, узких специалистов для обследования органов дыхания и глаз. Для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация", - добавили в кабмине.
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происшествия, якутск
10:44 08.08.2021
 
Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации

Пострадавшим от пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Тушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшим от лесного пожара жителям села Бясь-Кюель в Якутии выплатят по 30 тысяч рублей единовременной компенсации, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.
Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам.
"Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюёль Горного района, пострадавшим от лесного пожара. Минтруд и районная администрация составляют списки с полными данными жителей села. Отмечается, что под особым контролем наиболее уязвимые группы населения. Каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Детей из этого села направят во всероссийские детские оздоровительные лагеря. Также подготовлены 124 места в лагере "Сосновый Бор" в Якутске. В настоящее время формируется список детей, которые выедут в лагерь во вторник.
"По информации минздрава республики, за прошедшие сутки в селе зарегистрировано 61 обращение по поводу ухудшения состояния здоровья в связи со смогом. Все обратившиеся получают необходимое лечение амбулаторно. Глава Якутии поручил ведомству увеличить бригады врачей на местах, в частности, узких специалистов для обследования органов дыхания и глаз. Для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация", - добавили в кабмине.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
09:03
Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
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