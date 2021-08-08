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В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой

В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой - РИА Новости, 08.08.2021

В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой

Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой, говорится в сообщении полиции в Twitter. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T04:49

2021-08-08T04:49

2021-08-08T04:49

в мире

лондон

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ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой, говорится в сообщении полиции в Twitter.Добавляется, что инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

https://rsport.ria.ru/20210721/futbol-1742220414.html

лондон

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в мире, лондон