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В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой - РИА Новости, 08.08.2021
В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой, говорится в сообщении полиции в Twitter. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T04:49
2021-08-08T04:49
в мире
лондон
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ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой, говорится в сообщении полиции в Twitter.Добавляется, что инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.
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в мире, лондон
04:49 08.08.2021
 
В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой

Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой

© Fotolia / DutourdumondeЛондонская полиция
Лондонская полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Fotolia / Dutourdumonde
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Полиция Лондона разыскивает человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой, говорится в сообщении полиции в Twitter.
"Полиция была вызвана к Вестминстерскому мосту в 19.52 в связи с сообщениями о человеке с порезанной рукой. Также сообщалось, что мужчина прыгнул в Темзу с Вестминстерского моста. Поиски этого человека продолжаются", - отметили в полиции.
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Добавляется, что инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.
 
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