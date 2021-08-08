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Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142 - РИА Новости, 08.08.2021
Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T03:24
2021-08-08T03:24
в мире
великобритания
ту-142
воздушно-космические силы россии
ла-манш
норвежское море
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями.Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на "перехват" двух Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами. – прим. ред.), которые никто не остановит", - написал пользователь Marko."Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!" – заявил I love you."Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах", - заметил jawrip."Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", - сыронизировал null."Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство", - указал bill p.Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744457554.html
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великобритания
ла-манш
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в мире, великобритания, ту-142, воздушно-космические силы россии, ла-манш, норвежское море
03:24 08.08.2021
 
Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142

Читатели Daily Mail: жаль, что "перехватившие" российские Ту-142 самолеты не ловят мигрантов

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями.
Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на "перехват" двух Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами. – прим. ред.), которые никто не остановит", - написал пользователь Marko.
"Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!" – заявил I love you.
"Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах", - заметил jawrip.
"Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", - сыронизировал null.
"Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство", - указал bill p.
Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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В миреВеликобританияТу-142Воздушно-космические силы РоссииЛа-МаншНорвежское море
 
 
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