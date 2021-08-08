Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
Читатели Daily Mail: жаль, что "перехватившие" российские Ту-142 самолеты не ловят мигрантов
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями.
Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на "перехват" двух Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами. – прим. ред.), которые никто не остановит", - написал пользователь Marko.
"Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!" – заявил I love you.
"Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах", - заметил jawrip.
"Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", - сыронизировал null.
"Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство", - указал bill p.
Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.