https://ria.ru/20210808/perekhvat-1744885342.html

Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142

Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142 - РИА Новости, 08.08.2021

Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142

Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T03:24

2021-08-08T03:24

2021-08-08T03:24

в мире

великобритания

ту-142

воздушно-космические силы россии

ла-манш

норвежское море

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о "перехвате" двух российских противолодочных самолетов британскими истребителями.Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на "перехват" двух Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами. – прим. ред.), которые никто не остановит", - написал пользователь Marko."Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!" – заявил I love you."Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах", - заметил jawrip."Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", - сыронизировал null."Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство", - указал bill p.Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744457554.html

https://ria.ru/20210808/perekhvat-1744884841.html

великобритания

ла-манш

норвежское море

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в мире, великобритания, ту-142, воздушно-космические силы россии, ла-манш, норвежское море