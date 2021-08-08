https://ria.ru/20210808/obvineniya-1744934415.html

Подозреваемому в убийстве туристки на Пхукете предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве туристки на Пхукете предъявили обвинения - РИА Новости, 08.08.2021

Подозреваемому в убийстве туристки на Пхукете предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве туристки из Швейцарии на острове Пхукет, который был задержан в субботу, предъявлены обвинения в убийстве и ограблении, заявил в... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:22

2021-08-08T15:22

2021-08-08T15:22

в мире

таиланд

швейцария

пхукет (остров)

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БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Подозреваемому в убийстве туристки из Швейцарии на острове Пхукет, который был задержан в субботу, предъявлены обвинения в убийстве и ограблении, заявил в воскресенье на пресс-брифинге заместитель начальника управления полиции восьмого региона Таиланда (юг страны) генерал-майор Нантхадет Йойнуан.Брифинг транслировался Третьим национальным телеканалом Таиланда."Двадцатисемилетнему безработному жителю острова Пхукет по имени Тхирават Тхотхип, который вчера был задержан и на допросе признался в содеянном, предъявлены обвинения в убийстве и ограблении, подозреваемый официально арестован судом провинции Пхукет", - сообщил генерал."Впоследствии, по результатам экспертиз, которые сейчас проводятся, ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения", - добавил он.По словам замначальника управления, подозреваемый сознался в том, что, отправившись на водопад Ао Йон, застал там потерпевшую, которая купалась в пруду у подножия водопада, убил ее и украл 300 таиландских бат (9,8 доллара), находившиеся в ее рюкзаке.В четверг на острове Пхукет у подножия водопада Ао Йон было обнаружено тело 57-летней швейцарской туристки Николь Совен-Вайсскопф, заместителя директора департамента протокола Федеральной ассамблеи (парламента) Швейцарии, со следами насильственной смерти. Женщина погибла у водопада, находившегося в 15 минутах ходьбы от гостиницы, в которой она остановилась.При первоначальном осмотре полицейские и эксперт-криминалист предварительно определили причину смерти, как асфиксию в результате насильственного утопления. Когда тело было найдено, на женщине были только футболка и легкий жакет, остальная одежда находилась рядом на земле. Тело лежало лицом вниз, голова находилась под водой, сообщала в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на следствие.В субботу был арестован подозреваемый, которого полиция обнаружила благодаря просмотру видео с камер наружного наблюдения, установленных на дороге в районе водопада.По информации воскресного выпуска газеты, которая ссылается на следствие, на допросе подозреваемый признался в том, что отправился к водопаду, чтобы собрать растущие там дикие лилии и орхидеи для продажи. Увидев находившуюся у водопада европейскую женщину, купавшуюся в водоеме, он попытался ее изнасиловать. Женщина оказала сопротивление, и подозреваемый убил ее путем удушения и длительного погружения головы в воду, а затем выбросил ее обувь в кусты, забрал из рюкзака деньги и покинул место преступления, говорится в сообщении. Он также заявил полиции, что не имел намерения убивать туристку, и что убийство произошло случайно, сообщает издание.Факт изнасилования или попытки изнасилования пока не подтвержден экспертизой, поэтому обвинение по соответствующим статьям уголовного кодекса Таиланда подозреваемому еще не предъявлялись, сообщает газета.Тело женщины было обнаружено местными жителями в четверг у водопада, находящегося в 15 минутах ходьбы от гостиницы, в которой она проживала.Николь Совен-Вайсскопф, до пандемии COVID-19 уже бывавшая в Таиланде, прибыла на Пхукет в рамках действующей с 1 июля программы восстановления туристического рынка "Пхукетская песочница", по которой полностью привитым от коронавирусной инфекции иностранным туристам разрешается въезд на остров без обязательного во всех других случаях 14-дневного карантина с условием, что первые 14 суток отдыха туристы проводят на Пхукете, по территории которого они могут свободно перемещаться, а затем могут посетить другие провинции Таиланда.В пятницу для расследования резонансного дела на Пхукет, полностью закрытый сейчас для посетителей из других частей Таиланда, кроме случаев государственной и медицинской необходимости, прибыла большая группа полицейских из Бангкока, во главе которой на остров приехал начальник Главного управления национальной полиции Таиланда генерал Суват Ченгйотсук. В субботу, после задержания подозреваемого, в социальных сетях Таиланда многие задавали вопрос: является ли задержанный настоящим подозреваемым, или задержание и признание стали результатом розыска полицией не убийцы, а подходящего "козла отпущения".В ответ на эти подозрения один из следователей, ведущих дело, сказал газете, что подозреваемый "точно не является "козлом отпущения", так как на допросе он рассказал о преступлении в таких деталях, которые мог знать только человек, совершивший это преступление".При проверке личности подозреваемого также выяснилось, что он в прошлом – профессиональный боксер тайского бокса, и что в 2020 году он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, сообщает Bangkok Post.

https://ria.ru/20210804/tailand-1744405205.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/podmoskove-1731815329.html

https://ria.ru/20210128/tailand-1594986460.html

таиланд

швейцария

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, швейцария, пхукет (остров)