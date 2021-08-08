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Причиной госпитализации детей из поезда на Кубани стал норовирус
Причиной госпитализации детей из поезда на Кубани стал норовирус - РИА Новости, 08.08.2021
Причиной госпитализации детей из поезда на Кубани стал норовирус
Причиной недомогания у детей, ехавших поездом Мурманск – Адлер, стал норовирус второго типа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T07:00
2021-08-08T07:00
происшествия
краснодарский край
мурманск
ржд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
адлер
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Причиной недомогания у детей, ехавших поездом Мурманск – Адлер, стал норовирус второго типа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее стало известно, что в минувшую пятницу в Краснодарском крае с поезда Мурманск – Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. К вечеру субботу число попавших в больницу возросло до 56 человек.В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование, специалисты устанавливают, где дети могли подхватить вирус.Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла сложившуюся ситуацию под личный контроль. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Доставили к месту отдыхаОрганизованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск – Адлер, доставили к месту отдыха, сообщила компания "Российские железные дороги".При высадке из поезда детей осмотрели врачи-педиатры, часть из них госпитализировали. Остальных доставили к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".НоровирусНоровирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.В клинической картине норовирусной инфекции как у детей, так и у взрослых основной является триада симптомов: острая диарея, рвота, лихорадка.Основную опасность при норовирусной инфекции, представляет обезвоживание от потери жидкостей и солей при рвоте и диарее.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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краснодарский край
мурманск
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происшествия, краснодарский край, мурманск, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, адлер
07:00 08.08.2021
 
Причиной госпитализации детей из поезда на Кубани стал норовирус

В Роспотребнадзоре заявили, что детей из поезда Мурманск—Адлер госпитализировали из-за норовируса

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНовый одноэтажный купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Причиной недомогания у детей, ехавших поездом МурманскАдлер, стал норовирус второго типа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в минувшую пятницу в Краснодарском крае с поезда Мурманск – Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. К вечеру субботу число попавших в больницу возросло до 56 человек.
В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование, специалисты устанавливают, где дети могли подхватить вирус.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла сложившуюся ситуацию под личный контроль. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Доставили к месту отдыха

Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск – Адлер, доставили к месту отдыха, сообщила компания "Российские железные дороги".
При высадке из поезда детей осмотрели врачи-педиатры, часть из них госпитализировали. Остальных доставили к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".
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После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело

Норовирус

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.
По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.
Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.
В клинической картине норовирусной инфекции как у детей, так и у взрослых основной является триада симптомов: острая диарея, рвота, лихорадка.
Основную опасность при норовирусной инфекции, представляет обезвоживание от потери жидкостей и солей при рвоте и диарее.
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ПроисшествияКраснодарский крайМурманскРЖДФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаАдлер
 
 
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