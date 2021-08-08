https://ria.ru/20210808/krakh-1744939839.html

NI назвал пять признаков краха американской империи

NI назвал пять признаков краха американской империи - РИА Новости, 08.08.2021

NI назвал пять признаков краха американской империи

Обозреватель National Interest Марк Кац перечислил признаки того, что американской гегемонии на планете пришел конец. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:18

2021-08-08T16:18

2021-08-08T17:04

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грузия

сша

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Марк Кац перечислил признаки того, что американской гегемонии на планете пришел конец.По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире соперничали друг с другом две великие державы — СССР и США. С распадом Советского Союза и блока социалистических стран казалось, что Соединенные Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой, однако вызовы начала XXI века подвергли сомнению этот тезис, пишет автор.По его мнению, о конце гегемонии Вашингтона свидетельствуют следующие события:Кац отметил, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана и планируемый уход из Ирака в конце 2021 года — это последние признаки того, что однополярный мир во главе с Соединенными Штатами (если он вообще существовал) подходит к концу.Среди экспертов нет единого мнения о том, каким будет мировой порядок в будущем, добавляет автор. Одни считают, что Китай может стать следующей доминирующей державой, другие убеждены, что мир снова станет биполярным — с центрами в Пекине и Вашингтоне. Однако в этой системе может быть и третья сила, способная балансировать между КНР и США, — Россия, говорится в статье.

https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740598978.html

https://ria.ru/20210802/kitay-1743914603.html

украина

грузия

сша

китай

россия

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в мире, украина, грузия, сша, китай, дональд трамп, россия