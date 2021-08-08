16:18 08.08.2021 (обновлено: 17:04 08.08.2021)
NI назвал пять признаков краха американской империи
NI назвал пять признаков краха американской империи
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Марк Кац перечислил признаки того, что американской гегемонии на планете пришел конец.
По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире соперничали друг с другом две великие державы — СССР и США. С распадом Советского Союза и блока социалистических стран казалось, что Соединенные Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой, однако вызовы начала XXI века подвергли сомнению этот тезис, пишет автор.
По его мнению, о конце гегемонии Вашингтона свидетельствуют следующие события:
- 1Америка не смогла одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.
- 2США слабо ответили России из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине.
- 3Вашингтон уступил инициативу Москве, Тегерану и Анкаре в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке — в Сирии и Йемене, а также на севере Африки — в Ливии.
- 4Соединенные Штаты не смогли помешать Китаю нарастить могущество, утвердить господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе "Один пояс — один путь".
- 5Америка безуспешно пыталась сблизиться со своими противниками (Дональд Трамп хотел это сделать с КНДР и даже с Ираном). Кроме того, Вашингтону не удалось отговорить союзников от сотрудничества со своими соперниками.
Кац отметил, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана и планируемый уход из Ирака в конце 2021 года — это последние признаки того, что однополярный мир во главе с Соединенными Штатами (если он вообще существовал) подходит к концу.
Среди экспертов нет единого мнения о том, каким будет мировой порядок в будущем, добавляет автор. Одни считают, что Китай может стать следующей доминирующей державой, другие убеждены, что мир снова станет биполярным — с центрами в Пекине и Вашингтоне. Однако в этой системе может быть и третья сила, способная балансировать между КНР и США, — Россия, говорится в статье.
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