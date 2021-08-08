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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744910042.html
В России за сутки выявили 22 866 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 22 866 случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
В России за сутки выявили 22 866 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 866, рассказал оперативный штаб. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:23
2021-08-08T12:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 866, рассказал оперативный штаб.Накануне сообщалось о 22 320 заболевших. Темп прироста увеличился на 0,01% — до 0,36%.Клинических проявлений не было у 1953 заразившихся (8,5%). Умерли 787 (днем ранее — 793) пациентов, выписали после лечения 15 669 (19 485).Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2761, было 2235) , Санкт-Петербурге (1907), Подмосковье (1527), Нижегородской (543), Свердловской (514) и Ростовской (480) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — 15.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 447 750 человек, из них 164 881 скончался, 5 755 507 пациентов выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 08.08.2021 (обновлено: 12:03 08.08.2021)
 
В России за сутки выявили 22 866 случаев COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 22 866 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 866, рассказал оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 22 320 заболевших. Темп прироста увеличился на 0,01% — до 0,36%.
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Клинических проявлений не было у 1953 заразившихся (8,5%). Умерли 787 (днем ранее — 793) пациентов, выписали после лечения 15 669 (19 485).
Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2761, было 2235) , Санкт-Петербурге (1907), Подмосковье (1527), Нижегородской (543), Свердловской (514) и Ростовской (480) областях.
Меньше всего — в Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — 15.
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 447 750 человек, из них 164 881 скончался, 5 755 507 пациентов выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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