https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744901877.html

Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19

Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021

Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19

Более трети москвичей и петербуржцев поддержали идею проводить массовые тестирования на коронавирусную инфекцию, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:05

2021-08-08T10:05

2021-08-08T13:07

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1920x0_80_0_0_75553dba9dabcd6a37372b6d0d254a02.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более трети москвичей и петербуржцев поддержали идею проводить массовые тестирования на коронавирусную инфекцию, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.В опросе участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Они отвечали на вопрос, нужно ли проверять жителей своего города на COVID-19. В Москве с этим согласились около 32% респондентов, 42% выступили против. В Санкт-Петербурге 36% — за и 40% — против.При этом в обоих мегаполисах инициативу поддержали в основном мужчины (38% против 34% среди женщин) и люди младше 34 лет (35%).Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить темпы тестирования на коронавирус, отметив, что некоторые российские регионы в этом отстают. По мнению председателя правительства, сдавать анализы важно, чтобы вовремя выявить заболевание, получить помощь, а также прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/kovid-1743323179.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии