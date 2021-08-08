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Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19
Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19
Более трети москвичей и петербуржцев поддержали идею проводить массовые тестирования на коронавирусную инфекцию, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:05
2021-08-08T10:05
2021-08-08T13:07
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более трети москвичей и петербуржцев поддержали идею проводить массовые тестирования на коронавирусную инфекцию, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.В опросе участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Они отвечали на вопрос, нужно ли проверять жителей своего города на COVID-19. В Москве с этим согласились около 32% респондентов, 42% выступили против. В Санкт-Петербурге 36% — за и 40% — против.При этом в обоих мегаполисах инициативу поддержали в основном мужчины (38% против 34% среди женщин) и люди младше 34 лет (35%).Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить темпы тестирования на коронавирус, отметив, что некоторые российские регионы в этом отстают. По мнению председателя правительства, сдавать анализы важно, чтобы вовремя выявить заболевание, получить помощь, а также прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации.
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10:05 08.08.2021 (обновлено: 13:07 08.08.2021)
Москвичи и петербуржцы оценили идею поголовного тестирования на COVID-19
Опрос SuperJob: треть жителей Москвы и Петербурга выступили за массовое тестирование на коронавирус