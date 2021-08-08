https://ria.ru/20210808/khodovaya-1744883139.html

Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде

Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде - РИА Новости, 08.08.2021

Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде

Машину может “тянуть” при движении по ряду причин - от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису и... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T01:16

2021-08-08T01:16

2021-08-08T02:32

авилон

volkswagen group

авто

россия

константин епанешников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Машину может “тянуть” при движении по ряду причин - от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису и запчастям “Авилон Volkswagen” Константин Епанешников.Все дороги в России имеют небольшой уклон для того, чтобы дождевая вода стекала с покрытия. При достаточно сильном уклоне машину может “уводить” в сторону. Еще одной причиной может быть поломка ходовой части авто.Помимо этого, “виновником” проблемы может быть неисправный электронный ассистент, призванный выравнивать положение руля. Такие стабилизаторы устанавливаются в современные модели машин.Подклинивание тормозов тоже может стать причиной, по которой автомобиль начинает “тянуть” в сторону при движении, заключил Епанешников.

https://ria.ru/20210805/alyuminiy-1744409099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авилон , volkswagen group, авто, россия, константин епанешников