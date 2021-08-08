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Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде - РИА Новости, 08.08.2021
Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
Машину может “тянуть” при движении по ряду причин - от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису и... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T01:16
2021-08-08T02:32
авилон
volkswagen group
авто
россия
константин епанешников
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Машину может “тянуть” при движении по ряду причин - от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису и запчастям “Авилон Volkswagen” Константин Епанешников.Все дороги в России имеют небольшой уклон для того, чтобы дождевая вода стекала с покрытия. При достаточно сильном уклоне машину может “уводить” в сторону. Еще одной причиной может быть поломка ходовой части авто.Помимо этого, “виновником” проблемы может быть неисправный электронный ассистент, призванный выравнивать положение руля. Такие стабилизаторы устанавливаются в современные модели машин.Подклинивание тормозов тоже может стать причиной, по которой автомобиль начинает “тянуть” в сторону при движении, заключил Епанешников.
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авилон , volkswagen group, авто, россия, константин епанешников
01:16 08.08.2021 (обновлено: 02:32 08.08.2021)
 
Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде

Эксперт Епанешников: автомобиль может "уводить" в сторону из-за неисправности ходовой части

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Машину может “тянуть” при движении по ряду причин - от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису и запчастям “Авилон VolkswagenКонстантин Епанешников.
Все дороги в России имеют небольшой уклон для того, чтобы дождевая вода стекала с покрытия. При достаточно сильном уклоне машину может “уводить” в сторону. Еще одной причиной может быть поломка ходовой части авто.
“Ее элементы могут быть изношены настолько сильно, что изменились углы установки колес, следовательно, нарушился сход-развал автомобиля, и машину из-за этого “тянет” при движении”, - сказал эксперт.
Помимо этого, “виновником” проблемы может быть неисправный электронный ассистент, призванный выравнивать положение руля. Такие стабилизаторы устанавливаются в современные модели машин.
Подклинивание тормозов тоже может стать причиной, по которой автомобиль начинает “тянуть” в сторону при движении, заключил Епанешников.
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными? - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:00Не роскошь
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
 
АвилонVolkswagen GroupАвтоРоссияКонстантин Епанешников
 
 
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