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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210808/iznasilovanie-1744885527.html
Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 08.08.2021
Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, известного среди прочего по фильму "Отряд самоубийц", передает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T03:25
2021-08-08T05:35
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, известного среди прочего по фильму "Отряд самоубийц", передает телеканал NBC News.Киннаман, в свою очередь, обвинил саму Магнуссон, известную как Белла Дэвис, в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Это означает, что девушка должна воздерживаться от совершения в отношении актера определенных действий.Киннаман рассказал в своем Instagram, что в 2018-м году состоял с Магнуссон в "коротких романтических отношениях", после чего модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и стала прибегать к угрозам. Девушка якобы угрожала нанести Киннаману и его близким физический вред, а также предпринимала попытки вымогательства. По словам актера, Магнуссон угрожала обнародовать "сфабрикованные, отвратительные слухи" о нем, если он не согласится выполнить ряд ее требований, в том числе дать ей денег, помочь заручиться связями в Голливуде и попасть в "Википедию".Сама Магнуссон в Instagram заявила, что актер якобы "дважды изнасиловал" ее."У меня слишком много доказательств, а у него есть просто слова", - заявила модель телеканалу, комментируя обвинения, выдвинутые Киннаманом против нее самой.Отмечается, что срок действия запретительного приказа против Магнуссон истекает 30 августа, когда модель и актер явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.Шведский актер Юэль Киннаман родился 25 ноября 1979 года, он известен по таким фильмам, как "Робокоп" (2014), "Отряд самоубийц" (2016; 2021), "Девушка с татуировкой дракона" (2011) и другие.
https://ria.ru/20210514/kultura-1732334170.html
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сша
03:25 08.08.2021 (обновлено: 05:35 08.08.2021)
 
Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Модель Магнуссон обвинила актера из "Отряда самоубийц" Киннамана в изнасиловании

© AFP 2021 / ROBYN BECKШведский актер Юэль Киннаман
Шведский актер Юэль Киннаман - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / ROBYN BECK
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, известного среди прочего по фильму "Отряд самоубийц", передает телеканал NBC News.
Киннаман, в свою очередь, обвинил саму Магнуссон, известную как Белла Дэвис, в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Это означает, что девушка должна воздерживаться от совершения в отношении актера определенных действий.
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Киннаман рассказал в своем Instagram, что в 2018-м году состоял с Магнуссон в "коротких романтических отношениях", после чего модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и стала прибегать к угрозам. Девушка якобы угрожала нанести Киннаману и его близким физический вред, а также предпринимала попытки вымогательства. По словам актера, Магнуссон угрожала обнародовать "сфабрикованные, отвратительные слухи" о нем, если он не согласится выполнить ряд ее требований, в том числе дать ей денег, помочь заручиться связями в Голливуде и попасть в "Википедию".
Сама Магнуссон в Instagram заявила, что актер якобы "дважды изнасиловал" ее.
"У меня слишком много доказательств, а у него есть просто слова", - заявила модель телеканалу, комментируя обвинения, выдвинутые Киннаманом против нее самой.
Отмечается, что срок действия запретительного приказа против Магнуссон истекает 30 августа, когда модель и актер явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.
Шведский актер Юэль Киннаман родился 25 ноября 1979 года, он известен по таким фильмам, как "Робокоп" (2014), "Отряд самоубийц" (2016; 2021), "Девушка с татуировкой дракона" (2011) и другие.
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