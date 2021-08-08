https://ria.ru/20210808/gospitalizatsiya-1744912389.html

В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.08.2021

В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки

Почти 760 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 373 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:35

2021-08-08T11:35

2021-08-08T11:36

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 авг- РИА Новости. Почти 760 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 373 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлен 2 761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 757 человек. На ИВЛ находятся 373 человека", — сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 3 052 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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