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В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.08.2021
В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки
Почти 760 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 373 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:35
2021-08-08T11:35
2021-08-08T11:36
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 8 авг- РИА Новости. Почти 760 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 373 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлен 2 761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 757 человек. На ИВЛ находятся 373 человека", — сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 3 052 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 08.08.2021 (обновлено: 11:36 08.08.2021)
В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки
В московские больницы госпитализировали 757 человек с COVID-19 за сутки