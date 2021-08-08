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При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры
При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры - РИА Новости, 08.08.2021
При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры
Два сотрудника афганской прокуратуры погибли, один ранен в результате нападения в окрестностях Кабула, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на генеральную... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:06
2021-08-08T19:06
2021-08-08T19:06
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два сотрудника афганской прокуратуры погибли, один ранен в результате нападения в окрестностях Кабула, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на генеральную прокуратуру.По данным телеканала, нападение произошло, когда сотрудники ехали на автомобиле в район Дех-Сабз.Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, кабул
При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры
1TV News: два сотрудника афганской прокуратуры погибли, один ранен при нападении под Кабулом