https://ria.ru/20210808/afganistan-1744953389.html

При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры

При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры - РИА Новости, 08.08.2021

При нападении под Кабулом погибли два сотрудника афганской прокуратуры

Два сотрудника афганской прокуратуры погибли, один ранен в результате нападения в окрестностях Кабула, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на генеральную... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:06

2021-08-08T19:06

2021-08-08T19:06

в мире

афганистан

кабул

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два сотрудника афганской прокуратуры погибли, один ранен в результате нападения в окрестностях Кабула, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на генеральную прокуратуру.По данным телеканала, нападение произошло, когда сотрудники ехали на автомобиле в район Дех-Сабз.Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210808/vzryv-1744922663.html

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в мире, афганистан, кабул