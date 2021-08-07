https://ria.ru/20210807/zivert-1744673366.html

"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек

"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек - РИА Новости, 07.08.2021

"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек

Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила почти на всех цифровых площадках новый трек "Тебе". РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T01:02

2021-08-07T01:02

2021-08-07T01:02

культура

новости культуры

юлия зиверт (zivert)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744673116_0:183:2975:1856_1920x0_80_0_0_9351d47b3657ac3dffffb72709849375.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила почти на всех цифровых площадках новый трек "Тебе".Zivert рассказала, что каждый, кто работал над этой композицией, вложил в нее личное чувство. "А значит она по-настоящему честная, с рождением на свет, моя самая грустная", — добавила поп-звезда. В песне Юлия поет о расставании и безответной любви, о том, что иногда человек, которого считаешь самым дорогим и любимым, оказывается "не тем". Слушатели отметили, что у Zivert получилась очередная удачная работа: "Слова, музыка, голос, стиль — все прекрасно", "Безумно красиво".Песня "Тебе" войдет в новый альбом исполнительницы "Vinyl 2", релиз которого запланирован на эту осень.

https://ria.ru/20210730/klavakoka-1743431281.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, юлия зиверт (zivert)