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"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек
"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек - РИА Новости, 07.08.2021
"Эта песня не для всех": Zivert представила свой самый грустный трек
Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила почти на всех цифровых площадках новый трек "Тебе". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:02
2021-08-07T01:02
2021-08-07T01:02
культура
новости культуры
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила почти на всех цифровых площадках новый трек "Тебе".Zivert рассказала, что каждый, кто работал над этой композицией, вложил в нее личное чувство. "А значит она по-настоящему честная, с рождением на свет, моя самая грустная", — добавила поп-звезда. В песне Юлия поет о расставании и безответной любви, о том, что иногда человек, которого считаешь самым дорогим и любимым, оказывается "не тем". Слушатели отметили, что у Zivert получилась очередная удачная работа: "Слова, музыка, голос, стиль — все прекрасно", "Безумно красиво".Песня "Тебе" войдет в новый альбом исполнительницы "Vinyl 2", релиз которого запланирован на эту осень.
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новости культуры, юлия зиверт (zivert)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила почти на всех цифровых площадках новый трек "Тебе".
"Думаю, эта песня не для всех. Она личная. Но если сейчас именно она нужна тебе, то она "Тебе", — написала исполнительница в Instagram.
Zivert рассказала, что каждый, кто работал над этой композицией, вложил в нее личное чувство. "А значит она по-настоящему честная, с рождением на свет, моя самая грустная", — добавила поп-звезда.
В песне Юлия поет о расставании и безответной любви, о том, что иногда человек, которого считаешь самым дорогим и любимым, оказывается "не тем".
Слушатели отметили, что у Zivert получилась очередная удачная работа: "Слова, музыка, голос, стиль — все прекрасно", "Безумно красиво".
Песня "Тебе" войдет в новый альбом исполнительницы "Vinyl 2", релиз которого запланирован на эту осень.