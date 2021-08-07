https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744809125.html

Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии

Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021

Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:14

2021-08-07T11:14

2021-08-07T11:14

правительство рф

министерство финансов рф (минфин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

михаил мишустин

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра, сообщается на сайте кабмина."Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с МЧС России, Минфином России и правительством Республики Саха (Якутия) подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Республике Саха (Якутия) регионального лесопожарного центра. Срок – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу совместно с губернаторами регионов до 16 августа представить идеи по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших при ЧС."Минсельхозу России (Дмитрию Николаевичу Патрушеву) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представить предложения по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210807/sangar-1744802444.html

республика саха (якутия)

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правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, республика саха (якутия), природные пожары в россии