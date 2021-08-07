https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744809125.html
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:14
2021-08-07T11:14
2021-08-07T11:14
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741911154_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_8883da00fdb9c261a9ad16b9ea13884e.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра, сообщается на сайте кабмина."Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с МЧС России, Минфином России и правительством Республики Саха (Якутия) подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Республике Саха (Якутия) регионального лесопожарного центра. Срок – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу совместно с губернаторами регионов до 16 августа представить идеи по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших при ЧС."Минсельхозу России (Дмитрию Николаевичу Патрушеву) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представить предложения по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210807/sangar-1744802444.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741911154_130:0:1842:1284_1920x0_80_0_0_19815431ff4a8b59aad3defdc612b1be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, республика саха (якутия), природные пожары в россии
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
Мишустин поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра в Якутии