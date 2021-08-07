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Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:14
2021-08-07T11:14
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра, сообщается на сайте кабмина."Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с МЧС России, Минфином России и правительством Республики Саха (Якутия) подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Республике Саха (Якутия) регионального лесопожарного центра. Срок – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу совместно с губернаторами регионов до 16 августа представить идеи по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших при ЧС."Минсельхозу России (Дмитрию Николаевичу Патрушеву) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представить предложения по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210807/sangar-1744802444.html
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правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, республика саха (якутия), природные пожары в россии
11:14 07.08.2021
 
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии

Мишустин поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра в Якутии

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра, сообщается на сайте кабмина.
"Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с МЧС России, Минфином России и правительством Республики Саха (Якутия) подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Республике Саха (Якутия) регионального лесопожарного центра. Срок – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу совместно с губернаторами регионов до 16 августа представить идеи по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших при ЧС.
"Минсельхозу России (Дмитрию Николаевичу Патрушеву) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, представить предложения по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - подчеркивается в сообщении.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 09:57
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
 
Правительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Михаил МишустинРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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