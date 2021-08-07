Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html
Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество - РИА Новости, 07.08.2021
Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:56
2021-08-07T01:58
москва
дмитрий песков
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
маркус эдерер
дело bаring vostok
майкл калви
максим владимиров (baring vostok)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744522000_0:155:3127:1914_1920x0_80_0_0_198ebc5136b4d370758350d6587f777f.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы приговором, вынесенным по делу Baring Vostok, кроме того, они считают, что данное решение может нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, следует из совместного заявления организаций.В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.По мнению организаций, данное дело является коммерческим спором, разрешение которого должно было бы осуществляться посредством гражданского судопроизводства - арбитража."Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны - безопасность ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями", - добавили в сообщении.В то же время организации выразили надежду, что представители Baring Vostok, а также другие иностранные инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать инвестиции в Россию.На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал.Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html
https://ria.ru/20210806/kalvi-1744780811.html
https://ria.ru/20210807/delpal-1744783282.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744522000_397:0:3088:2018_1920x0_80_0_0_52df3876f3c95414f26724b7bd731fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия
01:56 07.08.2021 (обновлено: 01:58 07.08.2021)
 
Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество

Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы приговором, вынесенным по делу Baring Vostok, кроме того, они считают, что данное решение может нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, следует из совместного заявления организаций.
В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
"Ассоциация европейского бизнеса, Франко-российская торговая палата и Советники по Внешней Торговле Франции разочарованы приговором, вынесенным сегодня Мещанским судом по громкому делу Baring Vostok в отношении его фигурантов, приговоренных к различным условным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По мнению организаций, данное дело является коммерческим спором, разрешение которого должно было бы осуществляться посредством гражданского судопроизводства - арбитража.
"Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны - безопасность ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями", - добавили в сообщении.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:08
В Кремле прокомментировали дело Калви
В то же время организации выразили надежду, что представители Baring Vostok, а также другие иностранные инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать инвестиции в Россию.
На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 23:15
Калви не согласился с решением суда
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.
Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".
Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".
В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
00:15
Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда
 
МоскваДмитрий ПесковЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Маркус ЭдерерДело Bаring VostokМайкл КалвиМаксим Владимиров (Baring Vostok)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния