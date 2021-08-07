https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html

Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество

Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество - РИА Новости, 07.08.2021

Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T01:56

2021-08-07T01:56

2021-08-07T01:58

москва

дмитрий песков

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

маркус эдерер

дело bаring vostok

майкл калви

максим владимиров (baring vostok)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы приговором, вынесенным по делу Baring Vostok, кроме того, они считают, что данное решение может нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, следует из совместного заявления организаций.В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.По мнению организаций, данное дело является коммерческим спором, разрешение которого должно было бы осуществляться посредством гражданского судопроизводства - арбитража."Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны - безопасность ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями", - добавили в сообщении.В то же время организации выразили надежду, что представители Baring Vostok, а также другие иностранные инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать инвестиции в Россию.На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал.Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html

https://ria.ru/20210806/kalvi-1744780811.html

https://ria.ru/20210807/delpal-1744783282.html

москва

россия

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москва, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия