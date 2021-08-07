https://ria.ru/20210807/pozhary-1744862705.html

В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов

В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2021

В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов

Число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае из-за пожаров в Якутии достигло 1257, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T19:45

2021-08-07T19:45

2021-08-07T19:49

происшествия

дзержинский

красноярский край

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае из-за пожаров в Якутии достигло 1257, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска."По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населенных пунктах 45 муниципальных образований Красноярского края", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что всего поступило 74 обращения по задымлению. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымленностью не поступало.Согласно данным аэропорта "Емельяново", в связи с задымлением утром были отложены несколько рейсов по различным направлениям, в том числе и в Москву.В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.

https://ria.ru/20210807/pozhar-1744835719.html

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

дзержинский

красноярский край

москва

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происшествия, дзержинский, красноярский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии