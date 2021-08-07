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В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов
В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2021
В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов
Число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае из-за пожаров в Якутии достигло 1257, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:45
2021-08-07T19:49
происшествия
дзержинский
красноярский край
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае из-за пожаров в Якутии достигло 1257, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска."По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населенных пунктах 45 муниципальных образований Красноярского края", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что всего поступило 74 обращения по задымлению. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымленностью не поступало.Согласно данным аэропорта "Емельяново", в связи с задымлением утром были отложены несколько рейсов по различным направлениям, в том числе и в Москву.В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.
https://ria.ru/20210807/pozhar-1744835719.html
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происшествия, дзержинский, красноярский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
19:45 07.08.2021 (обновлено: 19:49 07.08.2021)
 
В Красноярском крае растет уровень задымленности населенных пунктов

МЧС Красноярского края сообщило о росте задымленности населенных пунктов из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖилые дома на правобережье Енисея в Красноярске
Жилые дома на правобережье Енисея в Красноярске - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае из-за пожаров в Якутии достигло 1257, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска.
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"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населенных пунктах 45 муниципальных образований Красноярского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всего поступило 74 обращения по задымлению. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымленностью не поступало.
Согласно данным аэропорта "Емельяново", в связи с задымлением утром были отложены несколько рейсов по различным направлениям, в том числе и в Москву.
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В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.
 
ПроисшествияДзержинскийКрасноярский крайМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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