15:30 07.08.2021 (обновлено: 15:34 07.08.2021)
В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Власти Красноярска объявили режим неблагоприятных метеоусловий из-за дыма от лесных пожаров
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Лесные пожары в Якутии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало.
"Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17.00 7 августа 2021 года до 17.00 10 августа 2021 года. В федеральном ведомстве отмечают, что введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении.
В Минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. В ведомстве призвали природопользователей приступить к мероприятиям согласно второй степени, с наибольшим снижением нагрузки на окружающую среду.
"В настоящее время посты краевой территориальной сети наблюдения фиксируют превышения по взвешенным веществам в пределах 1,2-1,3 ПДК. Инспекторский состав министерства совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы города и выявляют несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха. В ходе рейдов инспекторы уделят повышенное внимание предприятиям, которые стоят на особом контроле в ведомстве", - отмечает пресс-служба.