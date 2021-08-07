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В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий
В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 07.08.2021
В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:30
2021-08-07T15:34
происшествия
красноярск
сухобузимский район
норильск
дзержинский
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба губернатора.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало."Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17.00 7 августа 2021 года до 17.00 10 августа 2021 года. В федеральном ведомстве отмечают, что введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении.В Минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. В ведомстве призвали природопользователей приступить к мероприятиям согласно второй степени, с наибольшим снижением нагрузки на окружающую среду."В настоящее время посты краевой территориальной сети наблюдения фиксируют превышения по взвешенным веществам в пределах 1,2-1,3 ПДК. Инспекторский состав министерства совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы города и выявляют несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха. В ходе рейдов инспекторы уделят повышенное внимание предприятиям, которые стоят на особом контроле в ведомстве", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html
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происшествия, красноярск, сухобузимский район, норильск, дзержинский, природные пожары в россии
15:30 07.08.2021 (обновлено: 15:34 07.08.2021)
 
В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Власти Красноярска объявили режим неблагоприятных метеоусловий из-за дыма от лесных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
"Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17.00 7 августа 2021 года до 17.00 10 августа 2021 года. В федеральном ведомстве отмечают, что введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении.
В Минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. В ведомстве призвали природопользователей приступить к мероприятиям согласно второй степени, с наибольшим снижением нагрузки на окружающую среду.
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Вчера, 10:42
В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе
"В настоящее время посты краевой территориальной сети наблюдения фиксируют превышения по взвешенным веществам в пределах 1,2-1,3 ПДК. Инспекторский состав министерства совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы города и выявляют несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха. В ходе рейдов инспекторы уделят повышенное внимание предприятиям, которые стоят на особом контроле в ведомстве", - отмечает пресс-служба.
 
ПроисшествияКрасноярскСухобузимский районНорильскДзержинскийПриродные пожары в России
 
 
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