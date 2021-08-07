https://ria.ru/20210807/pozhar-1744835719.html

В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий

В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 07.08.2021

В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:30

2021-08-07T15:30

2021-08-07T15:34

происшествия

красноярск

сухобузимский район

норильск

дзержинский

природные пожары в россии

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КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Власти объявили в Красноярске с субботы до вторника режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в связи с этим инспекторы минэкологии края перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба губернатора.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до почти 400 населенных пунктов региона в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, а также Зеленогорска, Норильска и Красноярска. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало."Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17.00 7 августа 2021 года до 17.00 10 августа 2021 года. В федеральном ведомстве отмечают, что введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении.В Минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. В ведомстве призвали природопользователей приступить к мероприятиям согласно второй степени, с наибольшим снижением нагрузки на окружающую среду."В настоящее время посты краевой территориальной сети наблюдения фиксируют превышения по взвешенным веществам в пределах 1,2-1,3 ПДК. Инспекторский состав министерства совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы города и выявляют несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха. В ходе рейдов инспекторы уделят повышенное внимание предприятиям, которые стоят на особом контроле в ведомстве", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

https://ria.ru/20210807/krasnoyarsk-1744805838.html

красноярск

сухобузимский район

норильск

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, сухобузимский район, норильск, дзержинский, природные пожары в россии