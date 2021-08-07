https://ria.ru/20210807/pozhar-1744820273.html

Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров

Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2021

Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров

Оперативный штаб Якутии в субботу опроверг сообщения в соцсетях о якобы гибели военных в ходе тушения лесных пожаров в республике. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:16

2021-08-07T13:16

2021-08-07T14:11

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Оперативный штаб Якутии в субботу опроверг сообщения в соцсетях о якобы гибели военных в ходе тушения лесных пожаров в республике.Ранее военнослужащих сводного отряда инженеров Восточного военного округа направили на тушение пожаров в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе.Как отметили в оперштабе в Telegram-канале, никто не пострадал. "Это абсолютно фэйковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба в Горном районе Иннокентия Андросова.

https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744806710.html

республика саха (якутия)

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2021

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происшествия, республика саха (якутия)