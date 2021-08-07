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Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров
Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2021
Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров
Оперативный штаб Якутии в субботу опроверг сообщения в соцсетях о якобы гибели военных в ходе тушения лесных пожаров в республике. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T13:16
2021-08-07T13:16
2021-08-07T14:11
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Оперативный штаб Якутии в субботу опроверг сообщения в соцсетях о якобы гибели военных в ходе тушения лесных пожаров в республике.Ранее военнослужащих сводного отряда инженеров Восточного военного округа направили на тушение пожаров в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе.Как отметили в оперштабе в Telegram-канале, никто не пострадал. "Это абсолютно фэйковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба в Горном районе Иннокентия Андросова.
https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744806710.html
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происшествия, республика саха (якутия)
13:16 07.08.2021 (обновлено: 14:11 07.08.2021)
Якутский оперштаб опроверг сообщения о гибели военных из-за лесных пожаров
Оперштаб в Якутии опроверг сообщения в соцсетях о гибели военных из-за лесных пожаров