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Диетолог предупредила об опасности разливного пива
Диетолог предупредила об опасности разливного пива - РИА Новости, 07.08.2021
Диетолог предупредила об опасности разливного пива
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:58
2021-08-07T16:58
общество
алкоголь
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 авг —РИА Новости. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24".По словам врача, емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножатся болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.Последствия зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма, уточнила медик. У некоторых есть риск обострения заболеваний ЖКТ, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности."Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", — заметила Круглова.Нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения тоже может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма, подытожила диетолог.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему опасно пить пиво в жару. По мнению специалиста, этот алкогольный напиток вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии.
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общество, алкоголь, здоровье - общество
16:58 07.08.2021
 
Диетолог предупредила об опасности разливного пива

Диетолог Круглова: в емкостях, где хранится разливное пиво, могут размножаться опасные бактерии

© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Depositphotos / bogdan.hoda
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МОСКВА, 7 авг РИА Новости. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24".
По словам врача, емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножатся болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 04:25
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару
Последствия зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма, уточнила медик. У некоторых есть риск обострения заболеваний ЖКТ, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности.
"Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", — заметила Круглова.
Нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения тоже может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма, подытожила диетолог.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему опасно пить пиво в жару. По мнению специалиста, этот алкогольный напиток вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии.
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