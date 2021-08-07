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Диетолог предупредила об опасности разливного пива
Диетолог предупредила об опасности разливного пива - РИА Новости, 07.08.2021
Диетолог предупредила об опасности разливного пива
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:58
2021-08-07T16:58
2021-08-07T16:58
общество
алкоголь
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 авг —РИА Новости. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24".По словам врача, емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножатся болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.Последствия зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма, уточнила медик. У некоторых есть риск обострения заболеваний ЖКТ, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности."Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", — заметила Круглова.Нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения тоже может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма, подытожила диетолог.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему опасно пить пиво в жару. По мнению специалиста, этот алкогольный напиток вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии.
https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html
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общество, алкоголь, здоровье - общество
Диетолог предупредила об опасности разливного пива
Диетолог Круглова: в емкостях, где хранится разливное пиво, могут размножаться опасные бактерии
МОСКВА, 7 авг
—РИА Новости.
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о вредных свойствах разливного пива, сообщает "Москва 24"
.
По словам врача, емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножатся болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
Последствия зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма, уточнила медик. У некоторых есть риск обострения заболеваний ЖКТ, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности.
"Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", — заметила Круглова.
Нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения тоже может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма, подытожила диетолог.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова
рассказала, почему опасно пить пиво в жару. По мнению специалиста, этот алкогольный напиток вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии.