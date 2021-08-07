https://ria.ru/20210807/nasledstvo-1744784051.html
Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства - РИА Новости, 07.08.2021
Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями, рассказал агентству “Прайм” председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T02:15
2021-08-07T02:15
2021-08-07T02:15
общество
жилье
недвижимость
наследство
а1
россия
александр заблоцкис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181049_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_f8212eb28046de1b3ecb1e4bb604e158.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями, рассказал агентству “Прайм” председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.Если наследник отказывается от своей доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, то в случае неисполнения “встречных” договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно, подчеркнул юрист.Помимо этого, отказ от доли в бизнесе может негативно на нем сказаться из-за перехода контрольного пакета акций к непрофессиональным менеджерам. А отказ должника от наследуемого имущества пользу заинтересованного лица может быть признан судом недействительным из-за нарушения прав кредиторов.“Если в этот период с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным отказа от наследства повлечёт за собой череду судебных споров о признании сделок с недвижимым наследуемым имуществом недействительными”, — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20210718/nasledstvo-1741712755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ee9c021addbab8ed6f975f751885a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, недвижимость, наследство, а1, россия, александр заблоцкис
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями, рассказал агентству “Прайм
” председатель Коллегии адвокатов А1
Александр Заблоцкис.
Если наследник отказывается от своей доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, то в случае неисполнения “встречных” договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно, подчеркнул юрист.
Помимо этого, отказ от доли в бизнесе может негативно на нем сказаться из-за перехода контрольного пакета акций к непрофессиональным менеджерам. А отказ должника от наследуемого имущества пользу заинтересованного лица может быть признан судом недействительным из-за нарушения прав кредиторов.
“Если в этот период с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным отказа от наследства повлечёт за собой череду судебных споров о признании сделок с недвижимым наследуемым имуществом недействительными”, — подытожил эксперт.