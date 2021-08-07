https://ria.ru/20210807/nasledstvo-1744784051.html

Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства

Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства - РИА Новости, 07.08.2021

Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства

Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями, рассказал агентству “Прайм” председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T02:15

2021-08-07T02:15

2021-08-07T02:15

общество

жилье

недвижимость

наследство

а1

россия

александр заблоцкис

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями, рассказал агентству “Прайм” председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.Если наследник отказывается от своей доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, то в случае неисполнения “встречных” договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно, подчеркнул юрист.Помимо этого, отказ от доли в бизнесе может негативно на нем сказаться из-за перехода контрольного пакета акций к непрофессиональным менеджерам. А отказ должника от наследуемого имущества пользу заинтересованного лица может быть признан судом недействительным из-за нарушения прав кредиторов.“Если в этот период с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным отказа от наследства повлечёт за собой череду судебных споров о признании сделок с недвижимым наследуемым имуществом недействительными”, — подытожил эксперт.

https://ria.ru/20210718/nasledstvo-1741712755.html

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общество, жилье, недвижимость, наследство, а1, россия, александр заблоцкис