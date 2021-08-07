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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744829192.html
Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых людей
Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых людей - РИА Новости, 07.08.2021
Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых людей
Более 27% взрослого населения Астраханской области привито от коронавируса, регион движется хорошими темпами по сравнению с другими субъектами, заявил министр... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:41
2021-08-07T14:54
распространение коронавируса
общество
астраханская область
астрахань
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
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АСТРАХАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Более 27% взрослого населения Астраханской области привито от коронавируса, регион движется хорошими темпами по сравнению с другими субъектами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня провакцинировано больше 27% взрослого населения Астраханской области, великолепно движется по сравнению с другими регионами, но этих темпов нам не будет достаточно для того, чтобы остановить COVID-19", - сказал Мурашко журналистам во время визита в Астрахань.Он отметил, что особенно важно защитить от коронавируса практически всех пожилых людей. По словам Мурашко, вакцина есть в достаточном количестве."В период, пока не сформируется иммунитет, ограничительные мероприятия должны присутствовать", - подчеркнул министр.
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общество, астраханская область, астрахань, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:41 07.08.2021 (обновлено: 14:54 07.08.2021)
 
Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых людей

Глава Минздрава Мурашко: особенно важно защитить от коронавируса практически всех пожилых людей

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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АСТРАХАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Более 27% взрослого населения Астраханской области привито от коронавируса, регион движется хорошими темпами по сравнению с другими субъектами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня провакцинировано больше 27% взрослого населения Астраханской области, великолепно движется по сравнению с другими регионами, но этих темпов нам не будет достаточно для того, чтобы остановить COVID-19", - сказал Мурашко журналистам во время визита в Астрахань.
Он отметил, что особенно важно защитить от коронавируса практически всех пожилых людей. По словам Мурашко, вакцина есть в достаточном количестве.
"В период, пока не сформируется иммунитет, ограничительные мероприятия должны присутствовать", - подчеркнул министр.
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