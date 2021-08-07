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На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер
На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер - РИА Новости, 07.08.2021
На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер
Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:01
2021-08-07T21:55
происшествия
краснодарский край
мурманск
адлер
северо-кавказская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги."Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию", — говорится в сообщении.Отмечается, что после медосмотра, проведенного сотрудниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар", еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения."В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", — сообщает СКЖД.Позднее в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск — Адлер."Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения.Сообщается, что по указанию руководителя управления Павла Выменца для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте."Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210729/detsad-1743501878.html
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происшествия, краснодарский край, мурманск, адлер, северо-кавказская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
14:01 07.08.2021 (обновлено: 21:55 07.08.2021)
 
На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер

Ехавших в поезде Мурманск — Адлер детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 7 авг РИА Новости. Двадцать детей, ехавших в поезде МурманскАдлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после медосмотра, проведенного сотрудниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар", еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения.
"В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", — сообщает СКЖД.
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Позднее в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск — Адлер.
"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.
Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения.
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Сообщается, что по указанию руководителя управления Павла Выменца для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте.
"Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМурманскАдлерСеверо-Кавказская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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