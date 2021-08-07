https://ria.ru/20210807/infektsiya-1744825104.html

На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер

На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер - РИА Новости, 07.08.2021

На Кубани госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер

Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:01

2021-08-07T14:01

2021-08-07T21:55

происшествия

краснодарский край

мурманск

адлер

северо-кавказская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги."Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию", — говорится в сообщении.Отмечается, что после медосмотра, проведенного сотрудниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар", еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения."В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", — сообщает СКЖД.Позднее в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск — Адлер."Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения.Сообщается, что по указанию руководителя управления Павла Выменца для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте."Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210729/detsad-1743501878.html

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

краснодарский край

мурманск

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мурманск, адлер, северо-кавказская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)