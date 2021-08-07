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В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией
Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:20
2021-08-07T15:59
политика
украина
киев
владимир зеленский
госдума рф
сергей миронов
мария захарова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией"."Считаю, всем, кто чувствует свою связь с Россией (не только этническим русским на Украине), нужно дать возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину", — заявил он в беседе с Ura.ru.Парламентарий напомнил, что способ получения гражданства по программе репатриации популярен в Израиле: государство тем самым поощряет возвращение евреев из других стран.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.
https://ria.ru/20210724/ukraina-1742726227.html
https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html
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политика, украина, киев, владимир зеленский, госдума рф, сергей миронов, мария захарова, ura.ru, россия
12:20 07.08.2021 (обновлено: 15:59 07.08.2021)
 
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией

Председатель СР Миронов предложил выдавать гражданство украинцам, чувствующим связь с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией".
"Считаю, всем, кто чувствует свою связь с Россией (не только этническим русским на Украине), нужно дать возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину", — заявил он в беседе с Ura.ru.
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Парламентарий напомнил, что способ получения гражданства по программе репатриации популярен в Израиле: государство тем самым поощряет возвращение евреев из других стран.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.
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ПолитикаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГосдума РФСергей МироновМария ЗахароваUra.ruРоссия
 
 
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