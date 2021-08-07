https://ria.ru/20210807/grazhdanstvo-1744815620.html

В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией

В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией - РИА Новости, 07.08.2021

В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией". РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:20

2021-08-07T12:20

2021-08-07T15:59

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией"."Считаю, всем, кто чувствует свою связь с Россией (не только этническим русским на Украине), нужно дать возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину", — заявил он в беседе с Ura.ru.Парламентарий напомнил, что способ получения гражданства по программе репатриации популярен в Израиле: государство тем самым поощряет возвращение евреев из других стран.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742726227.html

https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html

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политика, украина, киев, владимир зеленский, госдума рф, сергей миронов, мария захарова, ura.ru, россия