https://ria.ru/20210807/grazhdanstvo-1744815620.html
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией
Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:20
2021-08-07T12:20
2021-08-07T15:59
политика
украина
киев
владимир зеленский
госдума рф
сергей миронов
мария захарова
ura.ru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_10073f4dce5e2e7bd26ef62359173bf9.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдавать гражданство жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией"."Считаю, всем, кто чувствует свою связь с Россией (не только этническим русским на Украине), нужно дать возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину", — заявил он в беседе с Ura.ru.Парламентарий напомнил, что способ получения гражданства по программе репатриации популярен в Израиле: государство тем самым поощряет возвращение евреев из других стран.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.
https://ria.ru/20210724/ukraina-1742726227.html
https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_99f5d53c784a7c775119a600c9e9ea24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, киев, владимир зеленский, госдума рф, сергей миронов, мария захарова, ura.ru, россия
12:20 07.08.2021 (обновлено: 15:59 07.08.2021)
В Госдуме предложили репатриировать украинцев, чувствующих связь с Россией
Председатель СР Миронов предложил выдавать гражданство украинцам, чувствующим связь с Россией