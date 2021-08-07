https://ria.ru/20210807/gimnastika-1744865058.html

Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота

Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота - РИА Новости, 07.08.2021

Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота

Олимпиада подходит к концу. Русские, вопреки всем придумкам западных партнеров, продолжают побеждать. Уже, казалось бы, все испробовано — ан нет, они продолжают РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T20:04

2021-08-07T20:04

2021-08-07T20:27

олимпиада 2020

спорт

авторы

олимпийские игры

токио

солт-лейк-сити

арина аверина

дина аверина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744805970_0:0:3441:1936_1920x0_80_0_0_ab0230b825d33a7391934c0bd02aa2d0.jpg

Олимпиада подходит к концу. Русские, вопреки всем придумкам западных партнеров, продолжают побеждать. Уже, казалось бы, все испробовано — ан нет, они продолжают брать золото и буравить мозг своим Чайковским.Ну что ж, пришла пора задействовать последнюю вундервафлю. Если чистые русские спортсмены побеждают по всем правилам, надо нарушить правила. Именно это и произошло несколько часов назад. Страна сидела на валидоле, а в Токио показательно — на глазах у всего мира — нарушали все правила честного судейства и уничтожали авторитет Олимпиады.Дина и Арина Аверины вышли на соревнования по художественной гимнастике, безоговорочно победив всех в квалификации. Их ближайшая соперница — Линой Ашрам из Израиля — уступала больше трех баллов. "Абсолютные фаворитки, — уныло констатировала американская пресса. — Аверины безоговорочно задоминировали всю художественную гимнастику." Однако в финале началось странное. У профессиональных спортивных журналистов есть разные вежливые термины для того, что вытворяли судьи. Комментаторы говорили: "Аверину придерживают". Или "Ашрам двигают". Это такой специальный жаргон.Однако если попросту, в Токио творилось черт знает что. Судьи олимпийского финала беззастенчиво занижали баллы российским гимнасткам и совершенно нагло, в открытую приписывали их израильской спортсменке.Линой Ашрам отличная гимнастка. Упражнение с обручем ей и впрямь удалось. Однако в упражнениях с булавами обе Аверины были на голову выше. Их превосходство было видно невооруженным глазом. Но израильская спортсменка получила за булавы совершенно фантастические 28.650 балла, а Дина Аверина — на полбалла меньше. Российские гимнастки отстали практически безнадежно.Протесты, слезы, крики комментаторов "Сколько?!", буря в соцсетях. Арине Авериной слегка повышают оценку за булавы. Следуют новые протесты — уже от других гимнасток. Опротестовывается практически каждое решение судей. Кого они вообще там в судейскую команду набрали?И тут начинаются упражнения с лентой. Вообще-то художественная гимнастика — коварный вид спорта. У судей, даже самых объективных, всегда есть небольшой люфт. Сколько снять за непопадание в музыку, сколько надбавить за безупречное исполнение… При прочих равных всегда есть возможность слегка приподнять фаворитку и приопустить ее соперницу. И если обе выступают хорошо, то публика вынуждена будет все это принять.Однако бывают ошибки столько грубые, что вся эта хитроумная математика уже не проходит. Всем всё видно. И именно такую ошибку допустила Линой Ашрам. В упражнении с лентой она уронила ленту. За это ей должны были списать столько, чтобы она вообще вылетела из медалей. Вместо этого судьи дали Ашрам 23.300.Выступавшая вслед за ней Дина Аверина продемонстрировала космический уровень мастерства. Она не сделала ни одной ошибки, однако получила лишь немногим больше израильтянки. По сумме баллов выиграла Ашрам. У Дины Авериной серебро, Арину вообще задвинули на четвертое место.Возможно, судьи не решились бы на такое хамство, если бы трибуны были полны народу. Однако зрителей предусмотрительно убрали. А то они могли бы устроить скандал типа того, что случился на афинской Олимпиаде 2004 года. Тогда великому российскому гимнасту Алексею Немову безобразно занизили баллы за безупречное выступление на перекладине. Немов сидел, опустив голову, и даже не мог протестовать. Но за него вступились трибуны.Опять же, все всё видели. Четырехкратный олимпийский чемпион выдал одно из лучших выступлений в своей карьере. И тысячи благодарных болельщиков принялись кричать, шуметь, топать ногами, освистывать судей. Американский спортсмен, выступавший следом, боялся начинать. И тогда Немов встал, поднял руки, попросил трибуны успокоиться. Этот жест мы запомнили навсегда. Это фото обошло весь мир. Это была чистая победа российского спортсмена.Вообще, это просто наваждение какое-то. На каждой Олимпиаде последних лет страны блока НАТО предаются своему любимому виду спорта — борьбе с русскими. В ход идет все — заявления чиновников, пропагандистские тексты журналистов в погонах, прикормленное WADA с дежурными обвинениями в допинге, всевозможный админресурс.А когда и это ломается, тогда партнеры просто отменяют все правила. "Джентльменам верят на слово", ага-ага. В точно таком же стиле Бережную и Сихарулидзе заставили разделить золото с канадскими фигуристами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.Напомним, наши фигуристы там выиграли — честно, по всем правилам, на глазах у всего мира. Но после согласованной истерики в СМИ, воплей про "русскую мафию" и каких-то мутных закулисных терок канадцы все-таки забрались на пьедестал и получили вторую пару золотых медалей. Кстати, занявшие тогда третье место китайцы отказались участвовать в этом позорище и фотографироваться еще раз.В токийском сюжете искренне жаль хорошую гимнастку Линой Ашрам. Получи она, скажем, бронзу — и это была бы честная, заслуженная, трудовая награда. Ее так называемое золото вообще ни о чем. Ну что ж, спортсменка просто стала жертвой политических разборок.Сейчас профессиональные спортивные журналисты ищут какие-то оправдания безобразному судейству. Вы не поверите, но я открываю сайт уважаемого спортивного издания, и там мне на голубом глазу доказывают, что Ашрам была лучше. Вся страна видела, какие чудеса сотворили Аверины, но нет, нам втирают что "это другое".Нет, ребята. Я понимаю, что вы привыкли транслировать либеральную повестку. Но так позориться уже невозможно. Мало того что нашим девушкам приходится сражаться против всего мира, так еще они, возвращаясь домой, будут слышать, что, мол, "недотянули" и надо было лучше стараться.… В историю российского спорта вошел победный матч нашей баскетбольной сборной в финале мюнхенской Олимпиады. Тогда бросок Александра Белова принес нам золотую медаль.Однако американцы не согласились с решением судей и не признали победу советских баскетболистов. Они решили, что там было что-то нечисто. Прошло уже полвека, а партнеры все продолжают снимать фильмы и сочинять книжки про роковой для их команды матч. Они остались в своей версии реальности, где американские баскетболисты победили.Позвольте и нам не согласиться с идеями глобального начальства. Нет никакого сомнения, что 7 августа 2021 года Дина и Арина Аверины победили в Токио. Они сражались с предубежденностью судей, с пропагандистским хейтом, с откровенным нарушением всех правил. И они победили.Хватит разводить тут политкорректное нытье про "могли бы лучше". Надоело. Русские жизни, знаете ли, тоже имеют значение.

https://rsport.ria.ru/20210807/gimnastika-1744857744.html

https://rsport.ria.ru/20210807/averina-1744817367.html

https://rsport.ria.ru/20210807/averiny-1744848516.html

https://rsport.ria.ru/20210807/averina-1744831382.html

https://rsport.ria.ru/20210807/averina-1744830294.html

токио

солт-лейк-сити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

спорт, авторы, олимпийские игры, токио, солт-лейк-сити, арина аверина, дина аверина, легкая атлетика