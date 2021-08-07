https://ria.ru/20210807/balbek-1744850472.html

В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией

В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией - РИА Новости, 07.08.2021

В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Украины Россией с помощью европейских политиков,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:33

2021-08-07T17:33

2021-08-07T17:33

украина

госдума рф

совет национальной безопасности и обороны украины

руслан бальбек

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Украины Россией с помощью европейских политиков, заявив, что кадровая политика Украины – это идеологическое тестирование по принципу "свой-чужой".Ранее Данилов в интервью журналу "Новое время" заявил, что Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков. По его словам, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых – присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.По его словам, так в СМИ появляется "различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест".Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.

https://ria.ru/20210807/razdel-1744789753.html

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украина, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, руслан бальбек, россия