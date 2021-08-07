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В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией
В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Украины Россией с помощью европейских политиков,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:33
2021-08-07T17:33
украина
госдума рф
совет национальной безопасности и обороны украины
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Украины Россией с помощью европейских политиков, заявив, что кадровая политика Украины – это идеологическое тестирование по принципу "свой-чужой".Ранее Данилов в интервью журналу "Новое время" заявил, что Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков. По его словам, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых – присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.По его словам, так в СМИ появляется "различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест".Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.
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украина, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, руслан бальбек, россия
17:33 07.08.2021
 
В Госдуме ответили на слова главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией

Депутат Госдумы Бальбек ответил на высказывание главы СНБО об "уничтожении" Украины Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Украины Россией с помощью европейских политиков, заявив, что кадровая политика Украины – это идеологическое тестирование по принципу "свой-чужой".
Ранее Данилов в интервью журналу "Новое время" заявил, что Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков. По его словам, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых – присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.
"Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу "свой-чужой". И тут же включается другой принцип – "пусть лучше дурак, но свой", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, так в СМИ появляется "различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест".
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Вчера, 05:26
Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.
 
УкраинаГосдума РФСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРуслан БальбекРоссия
 
 
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