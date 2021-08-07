https://ria.ru/20210807/armeniya-1744850015.html

Армения заявила об обстрелах на границе с Азербайджаном

Армения заявила об обстрелах на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 07.08.2021

Армения заявила об обстрелах на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило в субботу обстреле армянских позиций на южном участке границы с Азербайджаном в Сюникской области страны. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:27

2021-08-07T17:27

2021-08-07T17:27

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ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в субботу обстреле армянских позиций на южном участке границы с Азербайджаном в Сюникской области страны."Седьмого августа с 11.40 до 12.00 (10.40 – 11.00 мск) подразделения ВС Азербайджана в очередной раз совершили провокацию, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на сюникском участке армяно-азербайджанской границы, в частности, близ Черного озера", - говорится в сообщении.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".

https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html

https://ria.ru/20210806/obstrely-1744689220.html

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия