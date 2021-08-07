https://ria.ru/20210807/afganistan-1744857421.html

МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране

МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране - РИА Новости, 07.08.2021

МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:55

2021-08-07T18:55

2021-08-07T18:55

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.В пятницу Совбез ООН обсудил ситуацию в Афганистане.Он добавил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений талибов на города, а также нарушений прав человека.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/afganistan-1744854178.html

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744853408.html

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в мире, терроризм, вашингтон (город), оон, талибан, доха, совет безопасности оон, здоровье - общество, ханиф атмар, россия