Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744857421.html
МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране
МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране - РИА Новости, 07.08.2021
МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране
Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:55
2021-08-07T18:55
в мире
терроризм
вашингтон (город)
оон
талибан
доха
совет безопасности оон
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.В пятницу Совбез ООН обсудил ситуацию в Афганистане.Он добавил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений талибов на города, а также нарушений прав человека.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/afganistan-1744854178.html
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744853408.html
вашингтон (город)
доха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_208:0:4608:3300_1920x0_80_0_0_9b73c154fedffe2f3339511aca8c8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, терроризм, вашингтон (город), оон, талибан, доха, совет безопасности оон, здоровье - общество, ханиф атмар, россия
18:55 07.08.2021
 
МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране

Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар приветствовал созыв СБ ООН по ситуации в стране

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.
В пятницу Совбез ООН обсудил ситуацию в Афганистане.
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 18:12В мире
США отправили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами

"Мы приветствуем своевременное совещание Совбеза по Афганистану. Я благодарю (ООН и страны-члены Совбеза - ред.) за то, что они осудили насилие и разделили нашу глубокую озабоченность по поводу происходящей катастрофы, вызванной массовыми убийствами, внесудебными казнями, массовым перемещением населения и нарушениями прав человека, за которыми стоят талибы*", - написал Атмар в Twitter.

Он добавил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений талибов на города, а также нарушений прав человека.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Вчера, 18:02
Эксперт не исключил возможность победы талибов в Афганистане
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреТерроризмВашингтон (город)ООНТалибанДохаСовет Безопасности ООНЗдоровье - ОбществоХаниф АтмарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
01:16Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
00:08В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Лента новостейМолния