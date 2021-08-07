МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране
Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар приветствовал созыв СБ ООН по ситуации в стране
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.
В пятницу Совбез ООН обсудил ситуацию в Афганистане.
"Мы приветствуем своевременное совещание Совбеза по Афганистану. Я благодарю (ООН и страны-члены Совбеза - ред.) за то, что они осудили насилие и разделили нашу глубокую озабоченность по поводу происходящей катастрофы, вызванной массовыми убийствами, внесудебными казнями, массовым перемещением населения и нарушениями прав человека, за которыми стоят талибы*", - написал Атмар в Twitter.
Он добавил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений талибов на города, а также нарушений прав человека.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Запрещенная в России террористическая организация.