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https://ria.ru/20210807/afganistan-1744849175.html
СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами
СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами - РИА Новости, 07.08.2021
СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами
Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*, пишет The Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:21
2021-08-07T18:14
в мире
талибан
доха
кандагар (провинция)
b-52
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*, пишет The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США.По данным издания, военные самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. B-52 Stratofortress наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах также используют самолеты огневой поддержки AC-130.Ранее талибы заявили, что под их контроль перешли провинции Нимроз и Джаузджан — соответственно на юго-западе и севере Афганистана.Кабул, в свою очередь, сообщил о ликвидации 385 боевиков за последние сутки.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.
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доха
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, доха, кандагар (провинция), b-52, обострение ситуации в афганистане
17:21 07.08.2021 (обновлено: 18:14 07.08.2021)
 
СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами

The Times: США направили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan BevanАмериканские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс"
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Стратофортресс - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan Bevan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*, пишет The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США.
По данным издания, военные самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. B-52 Stratofortress наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах также используют самолеты огневой поддержки AC-130.
Ранее талибы заявили, что под их контроль перешли провинции Нимроз и Джаузджан — соответственно на юго-западе и севере Афганистана.
Кабул, в свою очередь, сообщил о ликвидации 385 боевиков за последние сутки.
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 08:12
В Афганистане сообщили о ликвидации "теневого губернатора" талибов
В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещена в России.
 
В миреТалибанДохаКандагар (провинция)B-52Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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