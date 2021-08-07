https://ria.ru/20210807/afganistan-1744849175.html

СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами

СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами - РИА Новости, 07.08.2021

СМИ: США направили бомбардировщики в Афганистан для борьбы с талибами

Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*, пишет The Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:21

2021-08-07T17:21

2021-08-07T18:14

в мире

талибан

доха

кандагар (провинция)

b-52

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон направил в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан"*, пишет The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США.По данным издания, военные самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. B-52 Stratofortress наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах также используют самолеты огневой поддержки AC-130.Ранее талибы заявили, что под их контроль перешли провинции Нимроз и Джаузджан — соответственно на юго-западе и севере Афганистана.Кабул, в свою очередь, сообщил о ликвидации 385 боевиков за последние сутки.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744795512.html

доха

кандагар (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-07T17:21 true PT1M00S

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в мире, талибан, доха, кандагар (провинция), b-52, обострение ситуации в афганистане