https://ria.ru/20210807/afganistan-1744808593.html

Посольство США в Кабуле призвало американцев покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призвало американцев покинуть Афганистан - РИА Новости, 07.08.2021

Посольство США в Кабуле призвало американцев покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан в связи с небезопасной обстановкой, сообщается в заявлении посольства. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:10

2021-08-07T11:10

2021-08-07T11:10

в мире

сша

талибан

афганистан

кабул

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан в связи с небезопасной обстановкой, сообщается в заявлении посольства."Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами. Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле", - говорится в заявлении.Отмечается, что посольство готово предоставить заем для граждан, которые в настоящее время не имеют возможности купить себе билеты на коммерческий рейс в Соединенные Штаты.Также посольство рекомендовало гражданам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях. В случае будущего официального вывозного рейса посольство уведомит об этом участников программы.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/afanistan-1744800687.html

https://ria.ru/20210806/oon-1744735419.html

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афганистан

кабул

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в мире, сша, талибан, афганистан, кабул, обострение ситуации в афганистане