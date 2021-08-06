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В Госдуме сравнили Зеленского с пойманным на месте преступления вором
В Госдуме сравнили Зеленского с пойманным на месте преступления вором - РИА Новости, 06.08.2021
В Госдуме сравнили Зеленского с пойманным на месте преступления вором
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет "оплакивать свои решения по Крыму": он... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:40
2021-08-06T09:43
украина
оон
севастополь
владимир путин
владимир зеленский
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет "оплакивать свои решения по Крыму": он ведет себя как вор, пойманный на месте преступления.Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма"."Зеленский ведёт себя как вор, застигнутый на месте преступления: от всего отпирается, обвиняет других, клянётся и божится своей невиновностью. Вот только следы преступления никуда не деть и не спрятать. Невозможно скрыть обстрелы гражданского населения украинскими войсками, а команду на это отдаёт именно Зеленский, так что он по его же понятиям становится нелегитимным переговорщиком. Невозможно скрыть отторжение Украины от выполнения Минских соглашений, потому что только предатель в одностороннем порядке сложит оружие перед вооружённым противником, а Украина не собирается отказываться от обстрелов Донбасса", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также подчеркнул, что русские, которые не поддерживают российский статус Крыма - это люди из окружения Зеленского.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744611845.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/ukraina-1744585402.html
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украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, руслан бальбек, россия
09:40 06.08.2021 (обновлено: 09:43 06.08.2021)
 
В Госдуме сравнили Зеленского с пойманным на месте преступления вором

Депутат Госдумы Бальбек сравнил президента Украины Зеленского с вором после его слов о Крыме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет "оплакивать свои решения по Крыму": он ведет себя как вор, пойманный на месте преступления.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма".
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"Зеленский ведёт себя как вор, застигнутый на месте преступления: от всего отпирается, обвиняет других, клянётся и божится своей невиновностью. Вот только следы преступления никуда не деть и не спрятать. Невозможно скрыть обстрелы гражданского населения украинскими войсками, а команду на это отдаёт именно Зеленский, так что он по его же понятиям становится нелегитимным переговорщиком. Невозможно скрыть отторжение Украины от выполнения Минских соглашений, потому что только предатель в одностороннем порядке сложит оружие перед вооружённым противником, а Украина не собирается отказываться от обстрелов Донбасса", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также подчеркнул, что русские, которые не поддерживают российский статус Крыма - это люди из окружения Зеленского.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаООНСевастопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРуслан БальбекРоссия
 
 
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