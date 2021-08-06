09:40 06.08.2021 (обновлено: 09:43 06.08.2021)
В Госдуме сравнили Зеленского с пойманным на месте преступления вором
Депутат Госдумы Бальбек сравнил президента Украины Зеленского с вором после его слов о Крыме
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет "оплакивать свои решения по Крыму": он ведет себя как вор, пойманный на месте преступления.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма".
"Зеленский ведёт себя как вор, застигнутый на месте преступления: от всего отпирается, обвиняет других, клянётся и божится своей невиновностью. Вот только следы преступления никуда не деть и не спрятать. Невозможно скрыть обстрелы гражданского населения украинскими войсками, а команду на это отдаёт именно Зеленский, так что он по его же понятиям становится нелегитимным переговорщиком. Невозможно скрыть отторжение Украины от выполнения Минских соглашений, потому что только предатель в одностороннем порядке сложит оружие перед вооружённым противником, а Украина не собирается отказываться от обстрелов Донбасса", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также подчеркнул, что русские, которые не поддерживают российский статус Крыма - это люди из окружения Зеленского.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".