В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну
Украинский омбудсмен Креминь: противники закона об украинском языке должны уехать из страны
© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.
Омбудсмен напомнил, что в законе об украинизации содержится пункт, согласно которому угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности.
По его словам, все, кому не нравится уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, должны сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны, в которых им будет спокойнее".
Креминь также утверждает, что обязательное использование украинского языка во всех сферах демонстрирует уважение к собственному народу.
Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности омбудсмена по языку унижает страну.
На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах периодически разгораются бытовые конфликты из-за языка.
В России закон вызвал жесткую критику. В МИД заявили о его абсурдности, обвинив киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.