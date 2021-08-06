https://ria.ru/20210806/yazyk-1744676577.html

В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну

В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2021

В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну

Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:53

2021-08-06T13:53

2021-08-06T13:53

в мире

украина

евгений комаровский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574070615_0:0:817:460_1920x0_80_0_0_8ed3a15abb963b7a930f8d94dd59e29e.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.Омбудсмен напомнил, что в законе об украинизации содержится пункт, согласно которому угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности.По его словам, все, кому не нравится уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, должны сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны, в которых им будет спокойнее".Креминь также утверждает, что обязательное использование украинского языка во всех сферах демонстрирует уважение к собственному народу.Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности омбудсмена по языку унижает страну.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах периодически разгораются бытовые конфликты из-за языка.В России закон вызвал жесткую критику. В МИД заявили о его абсурдности, обвинив киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, евгений комаровский