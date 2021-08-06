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В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну
В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2021
В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну
Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:53
2021-08-06T13:53
в мире
украина
евгений комаровский
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.Омбудсмен напомнил, что в законе об украинизации содержится пункт, согласно которому угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности.По его словам, все, кому не нравится уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, должны сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны, в которых им будет спокойнее".Креминь также утверждает, что обязательное использование украинского языка во всех сферах демонстрирует уважение к собственному народу.Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности омбудсмена по языку унижает страну.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах периодически разгораются бытовые конфликты из-за языка.В России закон вызвал жесткую критику. В МИД заявили о его абсурдности, обвинив киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html
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в мире, украина, евгений комаровский
13:53 06.08.2021
 
В Киеве призвали противников закона о языке покинуть страну

Украинский омбудсмен Креминь: противники закона об украинском языке должны уехать из страны

© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинцы, которые не согласны с действующим законом о языке, должны уехать из страны. С таким заявлением в эфире "Четвертого канала" выступил Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.
Омбудсмен напомнил, что в законе об украинизации содержится пункт, согласно которому угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности.
По его словам, все, кому не нравится уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, должны сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны, в которых им будет спокойнее".
Креминь также утверждает, что обязательное использование украинского языка во всех сферах демонстрирует уважение к собственному народу.
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В России закон вызвал жесткую критику. В МИД заявили о его абсурдности, обвинив киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
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