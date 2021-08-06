https://ria.ru/20210806/vinogradniki-1744700157.html
Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году
Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году - РИА Новости, 06.08.2021
Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году
Более 300 гектаров виноградников намечено заложить в текущем году в Ставропольском крае, на субсидирование этой работы регион выделяет свыше 53 миллионов... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:42
2021-08-06T15:42
2021-08-06T15:42
ставропольский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744706988_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_831ffdae7a5d35f3e5269e4c7ee7c9b7.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Более 300 гектаров виноградников намечено заложить в текущем году в Ставропольском крае, на субсидирование этой работы регион выделяет свыше 53 миллионов рублей, сообщил краевой Минсельхоз."Виноградари Ставрополья заявили о намерении заложить в 2021 году более 300 гектаров виноградников. На текущий год в бюджете предусмотрено 53,2 миллиона рублей на субсидирование виноградарской подотрасли. Средства направят на закладку насаждений, уход за виноградниками, установку шпалеры и противоградовой сетки. Работы ведутся в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Уходные работы заявлены на площади 574 гектара, из них с установкой шпалеры - на 289 гектаров", - говорится в сообщении.По словам и.о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимира Ситникова, развитие виноградарства требует пристального внимания со стороны государства."Министерство будет поддерживать предприятия отрасли в их стремлении увеличивать площади виноградников. Для увеличения объема переработки и повышения конкурентоспособности ставропольской винодельческой продукции есть все предпосылки. Поскольку новый закон в области виноградарства и виноделия поддерживает виноградарские организации и фермеров, то у сельхозпредприятий есть все возможности, чтобы заложить в этом году винные сорта винограда", - цитируются в сообщении слова Ситникова.Он отметил, что в виноградарстве и виноделии задействовано более 70 региональных предприятий, из них 48 выращивают виноград, 26 выпускают винодельческую продукцию, при этом в валовом производстве на долю сельхозорганизаций приходится свыше 82%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств - 10%, личных подсобных хозяйств - 8%. В отрасли работают более 5 тысяч человек.Уточняется, что на сегодняшний день на Ставрополье идет выборочный сбор столового винограда сверхранних и ранних сортов. Всего в крае уборочная площадь винограда составляет 5 тысяч гектаров, из которых 78% приходится на Буденновский, Левокумский и Петровский округа. В структуре сортового состава винограда технические сорта занимают 80%, столовые - 20%. К массовой уборке винограда в крае приступят не ранее середины августа.
https://ria.ru/20210804/stavropole-1744457299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744706988_219:0:1176:718_1920x0_80_0_0_f119cca50447f97f8b44ba4eca2f1f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
СТАВРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости
. Более 300 гектаров виноградников намечено заложить в текущем году в Ставропольском крае
, на субсидирование этой работы регион выделяет свыше 53 миллионов рублей, сообщил краевой Минсельхоз.
"Виноградари Ставрополья заявили о намерении заложить в 2021 году более 300 гектаров виноградников. На текущий год в бюджете предусмотрено 53,2 миллиона рублей на субсидирование виноградарской подотрасли. Средства направят на закладку насаждений, уход за виноградниками, установку шпалеры и противоградовой сетки. Работы ведутся в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Уходные работы заявлены на площади 574 гектара, из них с установкой шпалеры - на 289 гектаров", - говорится в сообщении.
По словам и.о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимира Ситникова, развитие виноградарства требует пристального внимания со стороны государства.
"Министерство будет поддерживать предприятия отрасли в их стремлении увеличивать площади виноградников. Для увеличения объема переработки и повышения конкурентоспособности ставропольской винодельческой продукции есть все предпосылки. Поскольку новый закон в области виноградарства и виноделия поддерживает виноградарские организации и фермеров, то у сельхозпредприятий есть все возможности, чтобы заложить в этом году винные сорта винограда", - цитируются в сообщении слова Ситникова.
Он отметил, что в виноградарстве и виноделии задействовано более 70 региональных предприятий, из них 48 выращивают виноград, 26 выпускают винодельческую продукцию, при этом в валовом производстве на долю сельхозорганизаций приходится свыше 82%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств - 10%, личных подсобных хозяйств - 8%. В отрасли работают более 5 тысяч человек.
Уточняется, что на сегодняшний день на Ставрополье идет выборочный сбор столового винограда сверхранних и ранних сортов. Всего в крае уборочная площадь винограда составляет 5 тысяч гектаров, из которых 78% приходится на Буденновский, Левокумский и Петровский округа. В структуре сортового состава винограда технические сорта занимают 80%, столовые - 20%. К массовой уборке винограда в крае приступят не ранее середины августа.