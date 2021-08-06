https://ria.ru/20210806/vinogradniki-1744700157.html

Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году

Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году - РИА Новости, 06.08.2021

Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году

Более 300 гектаров виноградников намечено заложить в текущем году в Ставропольском крае, на субсидирование этой работы регион выделяет свыше 53 миллионов... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:42

2021-08-06T15:42

2021-08-06T15:42

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Более 300 гектаров виноградников намечено заложить в текущем году в Ставропольском крае, на субсидирование этой работы регион выделяет свыше 53 миллионов рублей, сообщил краевой Минсельхоз."Виноградари Ставрополья заявили о намерении заложить в 2021 году более 300 гектаров виноградников. На текущий год в бюджете предусмотрено 53,2 миллиона рублей на субсидирование виноградарской подотрасли. Средства направят на закладку насаждений, уход за виноградниками, установку шпалеры и противоградовой сетки. Работы ведутся в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Уходные работы заявлены на площади 574 гектара, из них с установкой шпалеры - на 289 гектаров", - говорится в сообщении.По словам и.о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимира Ситникова, развитие виноградарства требует пристального внимания со стороны государства."Министерство будет поддерживать предприятия отрасли в их стремлении увеличивать площади виноградников. Для увеличения объема переработки и повышения конкурентоспособности ставропольской винодельческой продукции есть все предпосылки. Поскольку новый закон в области виноградарства и виноделия поддерживает виноградарские организации и фермеров, то у сельхозпредприятий есть все возможности, чтобы заложить в этом году винные сорта винограда", - цитируются в сообщении слова Ситникова.Он отметил, что в виноградарстве и виноделии задействовано более 70 региональных предприятий, из них 48 выращивают виноград, 26 выпускают винодельческую продукцию, при этом в валовом производстве на долю сельхозорганизаций приходится свыше 82%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств - 10%, личных подсобных хозяйств - 8%. В отрасли работают более 5 тысяч человек.Уточняется, что на сегодняшний день на Ставрополье идет выборочный сбор столового винограда сверхранних и ранних сортов. Всего в крае уборочная площадь винограда составляет 5 тысяч гектаров, из которых 78% приходится на Буденновский, Левокумский и Петровский округа. В структуре сортового состава винограда технические сорта занимают 80%, столовые - 20%. К массовой уборке винограда в крае приступят не ранее середины августа.

https://ria.ru/20210804/stavropole-1744457299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика