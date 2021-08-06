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Китайское издательство представляет видеорассказ к 20-летию ШОС
Китайское издательство представляет видеорассказ к 20-летию ШОС - РИА Новости, 06.08.2021
Китайское издательство представляет видеорассказ к 20-летию ШОС
Издательство "Чжунго баодао" представляет истории из жизни людей — дань уважения "Шанхайскому духу" и 20-летию ШОС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:02
2021-08-06T12:02
пресс-релизы
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МОСКВА, 6 авг - China Report. Издательство "Чжунго баодао" представляет истории из жизни людей — дань уважения "Шанхайскому духу" и 20-летию ШОС.В этом году исполняется 20 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества. Создание ШОС открыло новую эпоху, которая характеризуется стремлением к обеспечению совместной безопасности, совместного развития и всеобщего процветания стран региона. Достижения ШОС неотделимы от усилий многих специалистов в странах-членах организации, развивавших ее со дня основания.В частности, тесное сотрудничество связывает ШОС и китайскую Национальную академию управления. За последние 20 лет академия подготовила более 1000 специалистов и ученых для стран-членов ШОС, рассказывает директор Департамента международного сотрудничества академии Дун Цин.Китайская Национальная академия управления и Секретариат ШОС также совместно организовали Конференцию ШОС по вопросам госуправления и лидерства. Дун Цин надеется, что с помощью этого форума соответствующие институты государств-членов ШОС смогут "укреплять прагматическое сотрудничество и активно развивать "Шанхайский дух".Непосредственное участие в строительстве ШОС с 2001 года принимал российский дипломат, заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов."ШОС превратилась в крупнейшую в мире трансрегиональную, в полном смысле этого слова, международную структуру. Термин "Шанхайский дух" занимает уже место наравне с принципами Бандунга, с принципами мирного существования. Главное, что эти принципы позволили создать устойчивое объединение государств с принципиально разными уровнями экономического, финансового и военного потенциала", - говорит он.Постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров считает "Шанхайский дух" уникальным духом взаимопонимания, взаимоуважения и всестороннего сотрудничества. "Именно благодаря "Шанхайскому духу" организация является фактором региональной стабильности", - уверен он.Директор Российского культурного центра в Пекине Тамара Касьянова также неоднократно принимала участие в мероприятиях ШОС. "Все мероприятия, проводимые Шанхайской организацией сотрудничества, напитаны теплым и дружественным духом, поэтому, приходя в Секретариат ШОС в Пекине, у меня ощущение, что я прихожу домой", - отметила Касьянова.Под руководством "Шанхайского духа" ШОС выдержала испытания в условиях сложной международной обстановки и открыла путь сотрудничества и развития, который соответствует региональным реалиям и отвечает потребностям всех сторон, тем самым способствуя построению международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
пресс-релизы
12:02 06.08.2021
 

Китайское издательство представляет видеорассказ к 20-летию ШОС

© China ReportЛоготип "China Report"
Логотип China Report
© China Report
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - China Report. Издательство "Чжунго баодао" представляет истории из жизни людей — дань уважения "Шанхайскому духу" и 20-летию ШОС.
В этом году исполняется 20 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества. Создание ШОС открыло новую эпоху, которая характеризуется стремлением к обеспечению совместной безопасности, совместного развития и всеобщего процветания стран региона. Достижения ШОС неотделимы от усилий многих специалистов в странах-членах организации, развивавших ее со дня основания.
В частности, тесное сотрудничество связывает ШОС и китайскую Национальную академию управления. За последние 20 лет академия подготовила более 1000 специалистов и ученых для стран-членов ШОС, рассказывает директор Департамента международного сотрудничества академии Дун Цин.
Китайская Национальная академия управления и Секретариат ШОС также совместно организовали Конференцию ШОС по вопросам госуправления и лидерства. Дун Цин надеется, что с помощью этого форума соответствующие институты государств-членов ШОС смогут "укреплять прагматическое сотрудничество и активно развивать "Шанхайский дух".
Непосредственное участие в строительстве ШОС с 2001 года принимал российский дипломат, заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
"ШОС превратилась в крупнейшую в мире трансрегиональную, в полном смысле этого слова, международную структуру. Термин "Шанхайский дух" занимает уже место наравне с принципами Бандунга, с принципами мирного существования. Главное, что эти принципы позволили создать устойчивое объединение государств с принципиально разными уровнями экономического, финансового и военного потенциала", - говорит он.
Постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров считает "Шанхайский дух" уникальным духом взаимопонимания, взаимоуважения и всестороннего сотрудничества. "Именно благодаря "Шанхайскому духу" организация является фактором региональной стабильности", - уверен он.
Директор Российского культурного центра в Пекине Тамара Касьянова также неоднократно принимала участие в мероприятиях ШОС. "Все мероприятия, проводимые Шанхайской организацией сотрудничества, напитаны теплым и дружественным духом, поэтому, приходя в Секретариат ШОС в Пекине, у меня ощущение, что я прихожу домой", - отметила Касьянова.
Под руководством "Шанхайского духа" ШОС выдержала испытания в условиях сложной международной обстановки и открыла путь сотрудничества и развития, который соответствует региональным реалиям и отвечает потребностям всех сторон, тем самым способствуя построению международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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