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Туристы рассказали, что больше всего любят делать на пляже
Туристы рассказали, что больше всего любят делать на пляже - РИА Новости, 06.08.2021
Туристы рассказали, что больше всего любят делать на пляже
Туристы рассказали, что им больше всего нравится делать на берегу моря, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:20
2021-08-06T19:20
2021-08-06T19:20
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Туристы рассказали, что им больше всего нравится делать на берегу моря, сообщает Daily Mail.Британская исследовательская компания по заказу Национальной туристической организации Шотландии опросила 2103 путешественника. Одному участнику можно было давать несколько ответов, и вот самые популярные. Выяснилось, что около половины опрошенных обожает слушать шум моря. Еще 62 процента респондентов сказали, что на морских курортах им нравится есть свежую рыбу, а 61 процент ценит, что можно просто расслабиться и спокойно наблюдать за повседневной жизнью.Сидеть на пляже и есть мороженое любят 57 процентов опрошенных. Столько же отметили, что чувствуют себя счастливыми, гуляя по променаду у моря.И 38 процентов участников опроса сообщили, что любят загорать.
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море, шотландия, новости - туризм, туризм, великобритания, туристы, отдых на море
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Туристы рассказали, что им больше всего нравится делать на берегу моря, сообщает
Daily Mail.
Британская исследовательская компания по заказу Национальной туристической организации Шотландии опросила 2103 путешественника. Одному участнику можно было давать несколько ответов, и вот самые популярные.
Выяснилось, что около половины опрошенных обожает слушать шум моря. Еще 62 процента респондентов сказали, что на морских курортах им нравится есть свежую рыбу, а 61 процент ценит, что можно просто расслабиться и спокойно наблюдать за повседневной жизнью.
Сидеть на пляже и есть мороженое любят 57 процентов опрошенных. Столько же отметили, что чувствуют себя счастливыми, гуляя по променаду у моря.
И 38 процентов участников опроса сообщили, что любят загорать.