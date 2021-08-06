Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/vaktsinatsiya-1744691430.html
В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более 3 миллионов человек, план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:53
2021-08-06T15:04
общество
московская область (подмосковье)
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более 3 миллионов человек, план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья."Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты - пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 миллионов человек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что Подмосковье получило более 3,4 миллиона доз вакцины от COVID-19. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.Московская область находится на третьем месте по количеству новых случаев заражения COVID-19, уступая Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1 394 случая заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93dde0fabce4b6e8f572012b31dfa8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), вакцинация россиян от covid-19, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
14:53 06.08.2021 (обновлено: 15:04 06.08.2021)
 
В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19

Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: число привитых от COVID-19 превысило три миллиона человек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более 3 миллионов человек, план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты - пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 миллионов человек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:00Наука
Прививка от коронавируса при наличии антител. Стоит ли вакцинироваться
Отмечается, что Подмосковье получило более 3,4 миллиона доз вакцины от COVID-19. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.
Московская область находится на третьем месте по количеству новых случаев заражения COVID-19, уступая Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1 394 случая заражения коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Вакцинация россиян от COVID-19МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали женщину, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния