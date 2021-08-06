https://ria.ru/20210806/vaktsinatsiya-1744691430.html

В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19

В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19

В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более 3 миллионов человек, план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:53

2021-08-06T14:53

2021-08-06T15:04

общество

московская область (подмосковье)

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более 3 миллионов человек, план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья."Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты - пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 миллионов человек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что Подмосковье получило более 3,4 миллиона доз вакцины от COVID-19. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.Московская область находится на третьем месте по количеству новых случаев заражения COVID-19, уступая Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1 394 случая заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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