https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России

Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России - РИА Новости, 06.08.2021

Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России

Глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит в Кабуле у шоссе Дарульаман недалеко от посольства России, сообщило афганское... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:23

2021-08-06T13:23

2021-08-06T13:49

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит в Кабуле у шоссе Дарульаман недалеко от посольства России, сообщило афганское МВД.Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за убийство главы информационного центра правительства Афганистана Давы Хана Минапала.Охрана посольства России в Кабуле усилена, никто из дипломатов не пострадал, также заявили РИА Новости в дипмиссии на фоне сообщений о том, что глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит в столице недалеко от посольства РФ.В дипмиссии, в частности, отметили, что об инциденте узнали из новостей и "пока не располагают деталями"."Все сотрудники посольства в безопасности, никто не пострадал. Охрана укреплена в необходимой степени", - сказал представитель посольства.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

https://ria.ru/20210804/afganistan-1744323675.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, происшествия, кабул (город), афганистан, вашингтон (город), талибан, доха, россия