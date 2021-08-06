13:23 06.08.2021 (обновлено: 13:49 06.08.2021)
Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России
Талибы убили главу информцентра правительства Афганистана возле посольства России в Кабуле
Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за убийство главы информационного центра правительства Афганистана Давы Хана Минапала.
"В Кабуле глава информационного центра администрации Дава Хан Минапал был убит в ходе специального нападения бойцов (талибов)", - говорится в заявлении движения в Twitter.
Охрана посольства России в Кабуле усилена, никто из дипломатов не пострадал, также заявили РИА Новости в дипмиссии на фоне сообщений о том, что глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит в столице недалеко от посольства РФ.
В дипмиссии, в частности, отметили, что об инциденте узнали из новостей и "пока не располагают деталями".
"Все сотрудники посольства в безопасности, никто не пострадал. Охрана укреплена в необходимой степени", - сказал представитель посольства.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
4 августа, 13:10"Талибан"* пригрозил продолжить атаки на афганских чиновников