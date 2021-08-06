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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210806/turtsiya-1744634241.html
Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции
Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции - РИА Новости, 06.08.2021
Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции
Чаще всего туристы отменяют бронирования в Мармарис и Бодрум: эти курорты очень сильно пострадали от лесных пожаров, сообщает "Турпром". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:28
2021-08-06T12:28
туризм
анталия
новости - туризм
мармарис
мугла (провинция)
кемер
туристы
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чаще всего туристы отменяют бронирования в Мармарис и Бодрум: эти курорты очень сильно пострадали от лесных пожаров, сообщает "Турпром".За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах. Распространение огня привело к аннулированию поездок в основные туристические центры страны — Анталью и провинцию Мугла. По мнению экспертов, больше всего стихия бушует в Мармарисе: там уничтожено уже две трети лесов и до сих пор продолжается борьба с очагами возгорания."В обычные периоды наш регион посещают 3,5 миллиона туристов в год. Много из Великобритании, а также из России, Украины, Польши, Нидерландов и других европейских и арабских государств. Из-за пожара количество отдыхающих снизится на 80%. Пока мы пытаемся спасти страну", – заявил председатель регионального представительства Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Мармарисе Суат Есин.Президент Союза туристических предприятий и размещения Эгейского моря (ETIK) Мехмет Ишлер сообщил, что в Анталии ситуация не лучше.Однако, по словам генерального директора сети гостиниц Корхана Альшана, массовых аннуляций в Кемере нет. Местные отельеры надеются, что, несмотря на пожары, сектору удастся частично восстановиться после тяжелого финансового ущерба 2020 года.
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анталия
мармарис
мугла (провинция)
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анталия, новости - туризм, мармарис, мугла (провинция), кемер, туристы, лесные пожары в турции, происшествия, туризм
12:28 06.08.2021
 

Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чаще всего туристы отменяют бронирования в Мармарис и Бодрум: эти курорты очень сильно пострадали от лесных пожаров, сообщает "Турпром".
За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах. Распространение огня привело к аннулированию поездок в основные туристические центры страны — Анталью и провинцию Мугла. По мнению экспертов, больше всего стихия бушует в Мармарисе: там уничтожено уже две трети лесов и до сих пор продолжается борьба с очагами возгорания.
"В обычные периоды наш регион посещают 3,5 миллиона туристов в год. Много из Великобритании, а также из России, Украины, Польши, Нидерландов и других европейских и арабских государств. Из-за пожара количество отдыхающих снизится на 80%. Пока мы пытаемся спасти страну", – заявил председатель регионального представительства Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Мармарисе Суат Есин.
Президент Союза туристических предприятий и размещения Эгейского моря (ETIK) Мехмет Ишлер сообщил, что в Анталии ситуация не лучше.

"Убытки в нашем регионе намного выше... В настоящее время пожар в провинции отразился на отдыхе 150 тысяч туристов. Это предварительный ущерб. Но фактические потери будут понятны только в конце августа. Катастрофа с возгораниями также повлияет и на бронировании 2022 года".

Однако, по словам генерального директора сети гостиниц Корхана Альшана, массовых аннуляций в Кемере нет. Местные отельеры надеются, что, несмотря на пожары, сектору удастся частично восстановиться после тяжелого финансового ущерба 2020 года.
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ТуризмАнталияНовости - ТуризмМармарисМугла (провинция)КемертуристыЛесные пожары в ТурцииПроисшествияТуризм
 
 
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