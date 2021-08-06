https://ria.ru/20210806/turtsiya-1744634241.html

Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции

Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции - РИА Новости, 06.08.2021

Названы наиболее пострадавшие от пожаров курорты Турции

Чаще всего туристы отменяют бронирования в Мармарис и Бодрум: эти курорты очень сильно пострадали от лесных пожаров, сообщает "Турпром". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:28

2021-08-06T12:28

2021-08-06T12:28

туризм

анталия

новости - туризм

мармарис

мугла (провинция)

кемер

туристы

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чаще всего туристы отменяют бронирования в Мармарис и Бодрум: эти курорты очень сильно пострадали от лесных пожаров, сообщает "Турпром".За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах. Распространение огня привело к аннулированию поездок в основные туристические центры страны — Анталью и провинцию Мугла. По мнению экспертов, больше всего стихия бушует в Мармарисе: там уничтожено уже две трети лесов и до сих пор продолжается борьба с очагами возгорания."В обычные периоды наш регион посещают 3,5 миллиона туристов в год. Много из Великобритании, а также из России, Украины, Польши, Нидерландов и других европейских и арабских государств. Из-за пожара количество отдыхающих снизится на 80%. Пока мы пытаемся спасти страну", – заявил председатель регионального представительства Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Мармарисе Суат Есин.Президент Союза туристических предприятий и размещения Эгейского моря (ETIK) Мехмет Ишлер сообщил, что в Анталии ситуация не лучше.Однако, по словам генерального директора сети гостиниц Корхана Альшана, массовых аннуляций в Кемере нет. Местные отельеры надеются, что, несмотря на пожары, сектору удастся частично восстановиться после тяжелого финансового ущерба 2020 года.

https://ria.ru/20210805/ispaniya-1744537329.html

анталия

мармарис

мугла (провинция)

кемер

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анталия, новости - туризм, мармарис, мугла (провинция), кемер, туристы, лесные пожары в турции, происшествия, туризм