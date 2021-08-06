https://ria.ru/20210806/smertnost-1744761833.html
Росстат сообщил о росте смертности в июне
Росстат сообщил о росте смертности в июне - РИА Новости, 06.08.2021
Росстат сообщил о росте смертности в июне
Смертность в России в июне в годовом выражении выросла на 14,1%, рождаемость также выросла - на 4,5% год к году, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:34
2021-08-06T19:34
2021-08-06T19:34
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Смертность в России в июне в годовом выражении выросла на 14,1%, рождаемость также выросла - на 4,5% год к году, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2021 года - 162,8 тысячи), а в январе-июне - 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (946,5 тысячи человек).Рождаемость в прошлом месяце выросла на 4,5% в годовом выражении - в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи в июне прошлого года.За январь-июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек - это на 0,4% меньше, чем в январе-июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Росстат сообщил о росте смертности в июне
Росстат: смертность в июне в годовом выражении выросла на 14,1%, рождаемость на 4,5%
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Смертность в России
в июне в годовом выражении выросла на 14,1%, рождаемость также выросла - на 4,5% год к году, свидетельствуют данные Росстата
.
По данным ведомства, в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2021 года - 162,8 тысячи), а в январе-июне - 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (946,5 тысячи человек).
Рождаемость в прошлом месяце выросла на 4,5% в годовом выражении - в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи в июне прошлого года.
За январь-июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек - это на 0,4% меньше, чем в январе-июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.
Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).