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На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту - РИА Новости, 06.08.2021
На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Береговая охрана штата Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета, на борту которого находились шесть человек, сообщает местный... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:34
2021-08-06T02:40
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сша
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Береговая охрана штата Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета, на борту которого находились шесть человек, сообщает местный вещатель Alaska Public Media.Сигнал бедствия получен в четверг в 11.20 (22.20 мск). Как установлено, аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности.Сотрудник береговой охраны сообщил, что поиски самолета Havilland Beaver затрудняет плохая погода: из-за нее вертолету спасателей сложнее подняться на необходимую высоту.Для поисков источника аварийного сигнала формируют специальный отряд из сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.
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в мире, сша, аляска
02:34 06.08.2021 (обновлено: 02:40 06.08.2021)
 
На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту

На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту

CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
CC0 / McStyles /
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Береговая охрана штата Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета, на борту которого находились шесть человек, сообщает местный вещатель Alaska Public Media.
Сигнал бедствия получен в четверг в 11.20 (22.20 мск). Как установлено, аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности.
Сотрудник береговой охраны сообщил, что поиски самолета Havilland Beaver затрудняет плохая погода: из-за нее вертолету спасателей сложнее подняться на необходимую высоту.
Для поисков источника аварийного сигнала формируют специальный отряд из сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.
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