https://ria.ru/20210806/samolet-1744603623.html

На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту

На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту - РИА Новости, 06.08.2021

На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту

Береговая охрана штата Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета, на борту которого находились шесть человек, сообщает местный... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:34

2021-08-06T02:34

2021-08-06T02:40

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Береговая охрана штата Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета, на борту которого находились шесть человек, сообщает местный вещатель Alaska Public Media.Сигнал бедствия получен в четверг в 11.20 (22.20 мск). Как установлено, аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности.Сотрудник береговой охраны сообщил, что поиски самолета Havilland Beaver затрудняет плохая погода: из-за нее вертолету спасателей сложнее подняться на необходимую высоту.Для поисков источника аварийного сигнала формируют специальный отряд из сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.

https://ria.ru/20210805/boing-1744596477.html

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в мире, сша, аляска