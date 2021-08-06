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Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее - РИА Новости, 06.08.2021
Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:09
2021-08-06T15:09
2021-08-06T15:09
туризм
египет
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
россия (авиакомпания)
новости - туризм
внуково
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации и попросила приезжать в аэропорты заранее.В Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуют прибывать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета.Путешествующим в Египет россиянам порекомендовали приезжать еще раньше — за пять часов до назначенного рейса. Это связано с введением в аэропортах принимающей страны дополнительных мер авиационной безопасности.В авиакомпании напомнили, что в целях профилактики COVID-19 на территории аэропортов и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептическим средством.
https://ria.ru/20210806/pskov-1744312592.html
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египет, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), россия (авиакомпания), новости - туризм, внуково, коронавирус covid-19