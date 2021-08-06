https://ria.ru/20210806/rossiya-1744688755.html

Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее

Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее - РИА Новости, 06.08.2021

Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее

Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:09

2021-08-06T15:09

2021-08-06T15:09

туризм

египет

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

россия (авиакомпания)

новости - туризм

внуково

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации и попросила приезжать в аэропорты заранее.В Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуют прибывать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета.Путешествующим в Египет россиянам порекомендовали приезжать еще раньше — за пять часов до назначенного рейса. Это связано с введением в аэропортах принимающей страны дополнительных мер авиационной безопасности.В авиакомпании напомнили, что в целях профилактики COVID-19 на территории аэропортов и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептическим средством.

https://ria.ru/20210806/pskov-1744312592.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), россия (авиакомпания), новости - туризм, внуково, коронавирус covid-19