Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210806/rossiya-1744688755.html
Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее - РИА Новости, 06.08.2021
Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:09
2021-08-06T15:09
туризм
египет
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
россия (авиакомпания)
новости - туризм
внуково
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577026101_0:214:3072:1941_1920x0_80_0_0_75cfc53ad46f0884a688fb6460297aa7.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации и попросила приезжать в аэропорты заранее.В Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуют прибывать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета.Путешествующим в Египет россиянам порекомендовали приезжать еще раньше — за пять часов до назначенного рейса. Это связано с введением в аэропортах принимающей страны дополнительных мер авиационной безопасности.В авиакомпании напомнили, что в целях профилактики COVID-19 на территории аэропортов и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептическим средством.
https://ria.ru/20210806/pskov-1744312592.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577026101_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5815de98f5d5b827756028e56ee37f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), россия (авиакомпания), новости - туризм, внуково, коронавирус covid-19
15:09 06.08.2021
 

Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации и попросила приезжать в аэропорты заранее.
В Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуют прибывать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета.
Путешествующим в Египет россиянам порекомендовали приезжать еще раньше — за пять часов до назначенного рейса. Это связано с введением в аэропортах принимающей страны дополнительных мер авиационной безопасности.
В авиакомпании напомнили, что в целях профилактики COVID-19 на территории аэропортов и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептическим средством.
Мост через реку Великая - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
08:00Туризм
Место, где начинается Россия. Что обязательно стоит увидеть в Пскове
 
ТуризмЕгипетШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)Россия (авиакомпания)Новости - ТуризмВнуковоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
Лента новостейМолния