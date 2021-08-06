https://ria.ru/20210806/rossiya-1744659593.html

Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - РИА Новости, 06.08.2021

Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:37

2021-08-06T12:37

2021-08-06T12:37

анонсы

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12 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;- заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;- директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;- представители Министерства просвещения Российской Федерации;- участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Будет представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы