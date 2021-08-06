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Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"
Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - РИА Новости, 06.08.2021
Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"
РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:37
2021-08-06T12:37
анонсы
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12 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;- заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;- директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;- представители Министерства просвещения Российской Федерации;- участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Будет представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:37 06.08.2021
 

Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

Читать ria.ru в
12 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.

Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
- заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
- директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
- представители Министерства просвещения Российской Федерации;
- участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".

Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Будет представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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