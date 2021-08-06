Онлайн-конференция об онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"
12 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" - серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.
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Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
- заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
- директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
- представители Министерства просвещения Российской Федерации;
- участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".
Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Будет представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
- заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
- директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
- представители Министерства просвещения Российской Федерации;
- участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".
Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Будет представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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