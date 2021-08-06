https://ria.ru/20210806/roskosmos-1744703036.html
"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий - РИА Новости, 06.08.2021
"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
"Роскосмос" планирует потратить более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:27
2021-08-06T15:27
2021-08-06T15:27
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической технике, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.Согласно материалам, в рамках научно-исследовательской работы "Вариация" (2025) намечается провести "прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники".На эти задачи до 15 ноября 2025 года ожидается истратить 903,3 миллиона рублей.Среди предстоящих работ указаны: оценка применимости в разворачиваемых и надувных конструкциях космических аппаратов самозалечивающихся материалов на основе массопереноса; анализ способов восстановления наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей после радиационного воздействия на них; разработка требований к установке формирования наноструктурного тонкослойного поглощающего покрытия абсолютно черного тела космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html
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роскосмос, космос - риа наука
"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
"Роскосмос
" планирует потратить более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической технике, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
Согласно материалам, в рамках научно-исследовательской работы "Вариация" (2025) намечается провести "прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники".
На эти задачи до 15 ноября 2025 года ожидается истратить 903,3 миллиона рублей.
Среди предстоящих работ указаны: оценка применимости в разворачиваемых и надувных конструкциях космических аппаратов самозалечивающихся материалов на основе массопереноса; анализ способов восстановления наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей после радиационного воздействия на них; разработка требований к установке формирования наноструктурного тонкослойного поглощающего покрытия абсолютно черного тела космического аппарата дистанционного зондирования Земли.