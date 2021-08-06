https://ria.ru/20210806/roskosmos-1744703036.html

"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий

"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий - РИА Новости, 06.08.2021

"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий

"Роскосмос" планирует потратить более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:27

2021-08-06T15:27

2021-08-06T15:27

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить более 900 миллионов рублей до 2025 года на исследования нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической технике, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.Согласно материалам, в рамках научно-исследовательской работы "Вариация" (2025) намечается провести "прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники".На эти задачи до 15 ноября 2025 года ожидается истратить 903,3 миллиона рублей.Среди предстоящих работ указаны: оценка применимости в разворачиваемых и надувных конструкциях космических аппаратов самозалечивающихся материалов на основе массопереноса; анализ способов восстановления наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей после радиационного воздействия на них; разработка требований к установке формирования наноструктурного тонкослойного поглощающего покрытия абсолютно черного тела космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука