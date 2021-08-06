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Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы - РИА Новости, 06.08.2021
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:54
2021-08-06T14:54
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
марьяна лысенко
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло... Они реализуют это своё право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад", - сказала Лысенко на пресс-завтраке "Вызовы пандемии глазами врачей".По ее словам, количество женщин в роддоме больницы №52 несколько увеличилось по сравнению с обычными годами.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко
14:54 06.08.2021
 
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы

Главврач ГКБ № 52 Лысенко: желание москвичек рожать, несмотря на коронавирус, не угасло

© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
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"Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло... Они реализуют это своё право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад", - сказала Лысенко на пресс-завтраке "Вызовы пандемии глазами врачей".
По ее словам, количество женщин в роддоме больницы №52 несколько увеличилось по сравнению с обычными годами.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Марьяна Лысенко
 
 
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