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Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы - РИА Новости, 06.08.2021
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:54
2021-08-06T14:54
2021-08-06T14:54
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
марьяна лысенко
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло... Они реализуют это своё право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад", - сказала Лысенко на пресс-завтраке "Вызовы пандемии глазами врачей".По ее словам, количество женщин в роддоме больницы №52 несколько увеличилось по сравнению с обычными годами.
https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко
Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
Главврач ГКБ № 52 Лысенко: желание москвичек рожать, несмотря на коронавирус, не угасло