https://ria.ru/20210806/rody-1744691540.html

Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы

Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы - РИА Новости, 06.08.2021

Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы

Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:54

2021-08-06T14:54

2021-08-06T14:54

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

марьяна лысенко

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на коронавирус, локдаун в это внес существенный вклад, считает главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло... Они реализуют это своё право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад", - сказала Лысенко на пресс-завтраке "Вызовы пандемии глазами врачей".По ее словам, количество женщин в роддоме больницы №52 несколько увеличилось по сравнению с обычными годами.

https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко